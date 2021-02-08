Известный астролог Павел Глоба назвал трех главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.
Об этом пишет dailyhoro.
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Привлечь удачу и успех Овнам поможет позитивный настрой. Нужно говорить себе почаще что-нибудь хорошее и мотивирующее, а также поменьше сомневаться в себе. На романтическом поприще Овнам также стоит проявлять чуть больше активности. Одиноким представителям знака нужно знакомиться.
Лев
У Львов наступает благоприятный период в любви. Их энергетика будет очень мощной, поэтому они смогут побороть свои страхи и неуверенность. С большой вероятностью Львам удастся решить все внутренние проблемы в семье.
Скорпион
Скорпионы на этой неделе будут удачливыми и успешными. Скорпионы смогут преодолеть все, что приготовила им судьба. Самое главное сейчас - перестать руководствоваться исключительно своими внутренними «хочу». Нужно заниматься своими обязанностями и перестать быть эгоистами.
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