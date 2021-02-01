У Тельцов ожидается очень интересное время.

Известный астролог Павел Глоба назвал трех главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

У Тельцов ожидается очень интересное время. Возможно, у них будет очень много мыслей касательно будущего. Эксперт рекомендует Тельцам не пытаться сделать что-то невозможное. Лучше сфокусироваться на привычных делах. На работе и в бизнесе очень важными будут слова и наставления начальства, партнеров. Также у Тельцов наступает наилучшее время для любовных перемен. Павел Глоба рекомендует проявлять большую активность, знакомиться. Важно следить за внешностью, выглядеть с иголочки.

Весы

У Весов наступает благоприятное время для практик и медитаций. Большой успех на работе ждет творчески развитых Весов. Это идеальное время для креатива. На выходных всех людей этого Знака, которые находятся в отношениях, ждут приятные перемены, много улыбок и позитива. Тем, кто пока одинок, тоже удастся обрести счастье. Не стоит ходить на свидания только 2 февраля — в день, когда звезды и планеты окажутся не в лучшем положении.

Козерог

Козерогов ждут огромные успехи в любви. Павел Глоба отмечает, что это идеальное время для поисков второй половинки и для перевода уже существующих отношений на новый уровень. Также эта неделя идеально подходит для работы и попыток укрепить материальное положение. Можно смело тратить средства, но только на что-то действительно важное.

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Автор: УНИАН