Весам сейчас необходимо не сидеть на месте, а развлекаться и получать новые позитивные эмоции.

Известный астролог Павел Глоба назвал трех главных счастливчиков недели по знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Начало недели будет очень благоприятным для Дев. В работе и бизнесе Девам пока не стоит делать резких шагов. Не нужно повышать нагрузку. Вместо этого лучше попросить помощи у сослуживцев. Зато на личном фронте у Дев все будет прекрасно. Это то самое время, когда можно и даже нужно заниматься общими делами со второй половинкой. Период с 25 по 31 число очень благоприятен для романтики свиданий и знакомств.

Весы

Поездки и смена обстановки хорошо сказываются на энергетике человека. Весам сейчас необходимо не сидеть на месте, а развлекаться и получать новые позитивные эмоции. В работе и бизнесе большой успех ждет креативных Весов, а также тех, кто занят в сфере медицины, науки. Не стоит обходить стороной и любовь. Не важно, в поисках Весы или уже в отношениях — им улыбнется удача. Они станут более харизматичными и обаятельными. Большое внимание стоит уделять близким людям, помогая им преодолеть препятствия.

Скорпион

Людям этого Знака Павел Глоба советует побольше общаться с родственниками. Сейчас им нужна будет поддержка и понимание того, что рядом есть надежный человек. На работе и в бизнесе Скорпионы смогут стать намного продуктивнее. Их ожидает период больших успехов, повышения заработка. Также астролог не отрицает возможность карьерного роста.

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Автор: УНИАН