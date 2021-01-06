Астрологи рассказали, что Козероги являются деспотами. Им сложно ужиться с людьми.
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Об этом сообщает slovofraza.
Козероги любят славу и доминирование над людьми. Эти качества делают их холодными и жестокими. Более того, они от окружающих требуют безупречности. Поэтому часто задирают людей. Козероги не умеют смеяться над собой, поэтому любая колкая шутка для них - причина для взрыва.
Интересно, что они считают людей глупыми и недальновидными, хотя сами не всегда правы. В связи с этим у них есть комплексы и заниженная самооценка.
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