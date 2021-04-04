Всего таких знаков Зодиака три.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые способны обмануть даже детектор лжи.

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Об этом сообщает Клубер.

Близнецы

Эти люди очень любят все приукрашивать. Да, он расскажет вам реальную историю, но с такими красками, чтобы вы начнете рвать на себе волосы от зависти.

Скорпион

Скорпионы очень бояться, что их обманут и сделают больно. Поэтому готовы сделать это сами ради собственной защиты.

Весы

Этот знак нуждается в гармонии, и часто добивается ее с помощью лжи. Он может поставить вашу любимую песню и сказать, что она просто отличная. При этом втайне будет мечтать, чтобы она уже скорее закончилась.

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Автор: Диана Могилевич