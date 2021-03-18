Зато он может показывать вам свои чувства поступками.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым сложно говорить слова любви. Но их поступки говорят сами за себя.

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Об этом сообщает Клубер.

Козерог

Эти люди не сразу открываются и показывают свои чувства. Но если вам удастся до них достучаться, то вы увидите насколько это глубокий знак Зодиака. К слову, ведут они себя более отстраненно из-за страха, что им причинят боль. Это как раз тот случай, когда им легче голову на отсечение отдать, чем признаться в любви. Поэтому запаситесь терпением.

Лев

Львы еще те весельчаки. Они могут оставить вас одного и с легкостью пойти гулять. Такое его поведение будет вызывать у вас сомнение в его чувствах к вам. Кстати, слово "прости" он говорит крайне редко и то только тогда, когда понимает, что виноват на все 200%. Этот человек считает себя идеальным. Без пыток вам не добиться от него искреннего разговора о его чувствах.

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Автор: Диана Могилевич