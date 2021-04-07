Особенности их характера могут раздражать.

Лидерами в этом рейтинге оказались Близнецы и Рыбы.

Об этом сообщает Клубер.

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Рыбы

Рыбы - это люди, которые подстраиваются под других. Они не умеют высказывать свое мнение, им проще согласиться с вами. А также они могут вести себя в зависимости от обстоятельств.

Близнецы

Эти люди готовы менять свои убеждения. А еще им тяжело дается принятие сложных решений. Близнецы обожают спонтанность, гоняясь за новыми понятиями и приключениями. Чего не скажешь об обязательствах, планах и непоколебимых убеждениях.

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Автор: Диана Могилевич