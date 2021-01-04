В кельтском гороскопе каждый человек имеет свой древесный знак.

Гороскоп друидов часто называют кельтским или галльским гороскопом. Друиды - это древние жрецы, которые проживали в 1 тыс. до н.э. на севере Европы. Огромное значение для них имели деревья - они считались воодушевленными могущественными существами. Друиды верили, что у каждого человека есть свое дерево-покровитель. Древесный гороскоп рассчитывали по дате рождения человека и положению солнца. В гороскопе друидов есть 22 древесных знаков. Каждому из них в 2021 году уготована своя судьба.

Яблоня (22 декабря - 1 января; 25 июня - 4 июля)

Этот год станет вашим шансом наладить личную жизнь. Вас ожидает счастливая помолвка или знакомство с любимым человеком, если вы одиноки. А состоящие в браке яблони в 2021 году могут стать счастливыми родителями.

Пихта (2-11 января; 5-14 июля)

Текущий год - хороший шанс начать жизнь с чистого листа. Если вы планируете совершить переезд, сменить работу или получить новое образование - вас ждет успех в новых делах. Вы сможете обрести новые знания и стать хорошим профессионалом, а также утереть нос всем соперникам.

Вяз (12-24 января; 15-25 июля)

Это самый благоприятный год для решения серьезных финансовых вопросов. Работа принесет вам хороший доход. В 2021 году вы можете получить неожиданное повышение. Однако также существует вероятность перенести проблемы со здоровьем.

Кипарис (25 января - 3 февраля; 26 июля - 4 августа)

В этом году возможны конфликты с любимым человеком или даже расставание. Постарайтесь не вступать в судебные разбирательства. Однако в случае разрыва отношений вы обязательно встретите другую достойную половинку.

Тополь (4-8 февраля; 3-13 августа)

2021 год может принести вам неудачу в работе и смену рода деятельности. Это удачное время для новых начинаний, однако спешить не стоит. Перед открытием нового дела пройдите теоретическую подготовку и необходимое обучение.

Кедр (9-18 февраля; 14-23 августа)

В этом году вам следует избегать рисков и авантюр, а также общения с людьми с плохой репутацией. Обратите внимание на свое здоровье - с ним могут возникнуть проблемы. Особенную опасность представляют экстремальные виды спорта и большие кредиты.

Сосна (19-29 февраля; 24 августа - 2 сентября)

Год принесет удачу государственным работникам, учителям, военнослужащим, госслужащим. Постарайтесь подружиться с влиятельными и богатыми людьми. В 2021 году вы можете познакомиться с человеком, который поможет вам продвинуться по служебной лестнице.

Ива (1-10 марта; 3-12 сентября)

Читайте такжеЛунный календарь стрижек на январь 2020: в какие дни стричь и красить волосыВ этом году работа принесет вам усталость и истощенность. Вы часто будете чувствовать себя лишенным сил и энергии. Однако вы обязательно получите вознаграждение за тяжелый труд - вас ожидает повышение доходов и значительный профессиональный рост. Возможно учащение ссор в семье и на работе.

Липа (11-20 марта; 13-22 сентября)

Представители творческих профессий достигнут успеха в своем деле. Вас ждут вдохновение и новые открытия. 2021 год обещает удачу в любых творческих начинаниях и обучении. Если вы давно хотели научиться пению или академическому рисунку - это самый лучший год.

Дуб (20 марта - день весеннего равноденствия)

В этом году вы будете управлять множеством самых разных дел и увлечений. В конце года есть шансы у Дуба на продвижение по службе. В личной и семейной жизни могут быть проблемы из-за вспыльчивости и раздражительности Дуба. Не позволяйте себе срывать гнев на своих близких и старайтесь держать себя в руках.

Олива (22 сентября - день осеннего равноденствия)

В вашей семье возможны ссоры и конфликтные ситуации между близкими - именно вы должны разрешать все непонимания и восстановить справедливость. Однако Оливы могут оказаться крайними в конфликте и навлечь обиду других. В личной жизни вас ожидает успех. Одинокие представители знака встретят свою половинку.

Лещина (21-31 марта; 23 сентября - 3 октября)

Читайте такжеНазваны самые несчастливые знаки Зодиака: их мечты не осуществляютсяРомантические отношения будут развиваться быстро и очень страстно, однако будьте осторожны со случайными связями. Не стоит заводить отношения на стороне ради мимолетного удовольствия. Ваша неверность обязательно раскроется, а отношения со всеми близкими будут испорчены.

Рябина (1-10 апреля; 4-13 октября)

Это очень походящий год, чтобы изменить свое окружение. Хорошее время для организации и начала собственного бизнеса. Вас ждет удача как в новых знакомствах, так и в своем деле.

Клен (11-20 апреля; 14-23 октября)

2021 будет особенно удачным годом для тех, чья работа связана с другими странами и иностранными компаниями. Вас ждут выгодные сделки и новые проекты. Также это благоприятный год для знакомств на расстоянии и общения по интернету. Такое общение станет очень удачным. Также вы сможете достигнуть целей, которые раньше считали невыполнимыми.

Грецкий орех (21-30 апреля; 24 октября - 2 ноября)

Не бойтесь брать на себя ответственность в принятии сложных решений и кардинальных жизненных изменениях. Это удачный год для признания в любви и заключения брака. Эту инициативу стоит брать только в свои руки - иначе отношения могут не сложиться.

Жасмин (1-14 мая; 3-11 ноября)

Вас ждет невероятное везение во всех делах и приятные сюрпризы от судьбы. Удача ожидает вас как в работе, так и в личных делах. Финансовые риски также окупятся и принесут высокий доход.

Каштан (15-24 мая; 12-21 ноября)

2021 год может принести финансовые трудности. Не ввязывайтесь в финансовые авантюре, откажитесь от кредитов и не одалживайте большие суммы денег. Отдайте предпочтение скромному, но надежному доходу. По возможности старайтесь экономить деньги и делать накопления.

Ясень (25 мая - 3 июня; 22 ноября - 1 декабря)

Читайте также2021 год Белого Металлического Быка: как удачно встретить Новый год и задобрить животноеВ этом году вас не ожидают ни крупные неудачи, ни большой успех. Гороскоп советует вам много и усердно работать, не вступать в конфликты и вести себя порядочно. Не пытайтесь нечестно заработать или обмануть судьбу.

Граб (4-13 июня; 2-11 декабря)

В этом году вы станете лидером коллектива и авторитетом для других. К вам часто будут обращаться с просьбами и советами - не отказывайте в этом людям. Старайтесь быть внимательными и слушать всё, что вам говорят. Вас ожидает судьбоносный разговор, который изменит вашу жизнь.

Инжир (14-23 июня; 12-20 декабря)

2021 год встретит вас многими непростыми изменениями. Ремонт в квартире, организация свадьбы и дальние поездки могут привести к нервному срыву. Постарайтесь держать себя в руках и получать удовольствие от изменений.

Береза (24 июня)

Вас ожидает значительный успех в карьере, но для этого нужно работать. Самым плодотворный период для вас будет летом. Не стоит брать отпуск в это время - уделите его постоянной работе и улучшению своих навыков. Отдыхать стоит ближе к концу года.

Бук (21 декабря)

Вас ждет удача во всех делах и новых начинаниях. Из-за успешной работы вы рискуете перестараться и чувствовать себя измотанными в середине года либо наоборот - излишне расслабиться и разлениться. Соблюдайте разумный баланс между работой и отдыхом.

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Автор: Екатерина Пулатова