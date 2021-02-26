В марте Львы столкнутся с повышенным вниманием со стороны противоположного пола, сообщает TamBY.info. Для вас очень важно не потерять голову и не действовать безрассудно. В марте вас ожидает удача в экспериментах и переменах. Можно подумать о смене работы, повышении квалификации, дополнительном образовании. Также можно решить свои финансовые вопросы.
В первый месяц весны вы сможете похвастаться огромной трудоспособностью и производительностью. Проблемы на работе и в семье потребуют от вас собранности, категоричности и даже жесткости. Не бойтесь настаивать на своей правоте и брать на себя ответственность за сложные задачи.
Благоприятные дни для Льва в марте 2021 года:
2, 3, 20, 25, 26, 29.
Неблагоприятные дни для Льва в марте 2021 года:
10, 11, 16, 17, 23.
Гороскоп для Льва в работе и деньгах
Читайте такжеГороскоп для Овнов на март 2021 года: поддерживайте близких и берегите суставыЭто благоприятный месяц для ведения переговоров и заключения контрактов. Можно задуматься также о запуске новых проектов или расширении бизнеса. В марте вам удастся значительно увеличить доходы, если вы сможете грамотно спланировать свою работу.
Ваша роль на текущей должности возрастет, а карьерные обязанности расширятся. Возможно, вы будете руководить новыми подчиненными. В марте нужно проявлять настойчивость и работоспособность. Награда в виде карьерного продвижения или материального поощрения не заставит себя долго ждать. Финансовые возможности Львов значительно вырастут.
Личная жизнь Льва в марте 2021 года
В личной жизни ваши отношения с половинкой будут наполнены нежностью и романтикой. Те представители знака, которые уже состоят в отношениях, испытают усиленное влечение ко второй половинке. Однако в конце марта повысится вероятность конфликта со своим партнером из-за стремления к личной независимости. Заранее проговорите с половинкой свои личные границы и планы.
Одиноким Львам нужно быть более общительными и открытыми. В начале и середине марта вы окажетесь в приятной компании, в которой сможете отыскать свою вторую половинку.
Здоровье Льва в марте 2021 года
В первых числах марта вы можете чувствовать легкое недомогание и усталость. Чтобы восстановить силы и пополнить жизненные ресурсы, займитесь йогой или посетите спа-салон, пейте мятные чаи. В середине может обостриться хроническое заболевание.
Также в марте будет ослаблена ваша иммунная система. Во второй половине месяца вы будете чувствовать беспокойство и суетливость. Конец марта - благоприятное время, чтобы посетить косметолога или диетолога.
Вам также может быть интересно:
- Полнолуние 27 февраля: в чем его особенность и как оно повлияет на знаки Зодиака
- Венера в Рыбах с 25 февраля принесет период любви, творчества и удовольствий - астролог
- Гороскоп для Тельцов на март 2021 года: будьте терпеливы и удерживайтесь от конфликтов
- Гороскоп для Близнецов на март 2021 года - будьте раскрепощёнными и любопытными
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram