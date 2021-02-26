Март - удачное время для перемен и новых начинаний.

В марте Львы столкнутся с повышенным вниманием со стороны противоположного пола, сообщает TamBY.info. Для вас очень важно не потерять голову и не действовать безрассудно. В марте вас ожидает удача в экспериментах и переменах. Можно подумать о смене работы, повышении квалификации, дополнительном образовании. Также можно решить свои финансовые вопросы.

В первый месяц весны вы сможете похвастаться огромной трудоспособностью и производительностью. Проблемы на работе и в семье потребуют от вас собранности, категоричности и даже жесткости. Не бойтесь настаивать на своей правоте и брать на себя ответственность за сложные задачи.

Благоприятные дни для Льва в марте 2021 года:

2, 3, 20, 25, 26, 29.

Неблагоприятные дни для Льва в марте 2021 года:

10, 11, 16, 17, 23.

Гороскоп для Льва в работе и деньгах

Читайте такжеГороскоп для Овнов на март 2021 года: поддерживайте близких и берегите суставыЭто благоприятный месяц для ведения переговоров и заключения контрактов. Можно задуматься также о запуске новых проектов или расширении бизнеса. В марте вам удастся значительно увеличить доходы, если вы сможете грамотно спланировать свою работу.

Ваша роль на текущей должности возрастет, а карьерные обязанности расширятся. Возможно, вы будете руководить новыми подчиненными. В марте нужно проявлять настойчивость и работоспособность. Награда в виде карьерного продвижения или материального поощрения не заставит себя долго ждать. Финансовые возможности Львов значительно вырастут.

Личная жизнь Льва в марте 2021 года

В личной жизни ваши отношения с половинкой будут наполнены нежностью и романтикой. Те представители знака, которые уже состоят в отношениях, испытают усиленное влечение ко второй половинке. Однако в конце марта повысится вероятность конфликта со своим партнером из-за стремления к личной независимости. Заранее проговорите с половинкой свои личные границы и планы.

Одиноким Львам нужно быть более общительными и открытыми. В начале и середине марта вы окажетесь в приятной компании, в которой сможете отыскать свою вторую половинку.

Здоровье Льва в марте 2021 года

В первых числах марта вы можете чувствовать легкое недомогание и усталость. Чтобы восстановить силы и пополнить жизненные ресурсы, займитесь йогой или посетите спа-салон, пейте мятные чаи. В середине может обостриться хроническое заболевание.

Также в марте будет ослаблена ваша иммунная система. Во второй половине месяца вы будете чувствовать беспокойство и суетливость. Конец марта - благоприятное время, чтобы посетить косметолога или диетолога.

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Автор: Екатерина Пулатова