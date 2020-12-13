Дев ждет приятный сюрприз.

Известный астролог Павел Глоба рассказал, что 14 декабря ждет разные знаки Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Судьба будет на вашей стороне. Прислушивайтесь к своему партнеру и любовные взлеты вам гарантированы.

Телец

Займитесь тем, что приносит вам удовольствие. Раскройте свои таланты.

Близнецы

Вам нужно стать более инициативными, ведь человек, к которому приковано ваше внимание, ненадолго исчезнет без объяснения причины.

Рак

Вам стоит завтра больше отдыхать. Не перетруждайтесь.

Лев

Обратите внимание на хронические болезни. Ведь утреннее состояние может негативно сказаться на планах на день.

Дева

Вас ждет звонок от родственника, который сообщит вам важную новость.

Весы

Вас ждет важное событие, которое нужно хорошо спланировать.

Скорпион

Проведите завтра день в кругу самых близких и родных людей.

Стрелец

Вам стоит быть аккуратными, ведь вы можете получить бытовую травму. При этом вы узнаете информацию, которая пригодится вам в будущем.

Козерог

Козерогам звезды приготовили любовные переживания, которые определят будущее их отношений.

Водолей

Если чувствуете легкое недомогание – обратитесь к врачу. Не придумывайте себе лишнего.

Рыбы

У Рыб столько планов на будущее, что они даже стали в них теряться. Избавьтесь от этого хаоса.

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Автор: УНИАН