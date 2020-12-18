Общий сигнификатор денег – Юпитер, в конце 2020 года выходит из знака Козерога, где почти весь 2020, был в статусе своего падения.

Достаток, деньги и материальное благополучие человека зависит от того, каким способом он накапливает и тратит деньги, как он осознает себя, свою систему ценностей и умение оценить что-либо. Материальный успех зависит от развития своих талантов, способностей и мастерства. Это является источником энергии для карьеры. Если человек будет заниматься любимым делом и использовать свой талант, он получит вознаграждение в виде денег и материальных ценностей.

Общий сигнификатор денег – Юпитер, в конце 2020 года выходит из знака Козерога, где почти весь 2020, был в статусе своего падения. Весь мир ощутил это влияние очень сильно. Следующий транзит Юпитера по знаку Козерога будет через 12 лет. В 2021 году Юпитер движется по знаку Водолея, где проявляет себя намного свободнее, на 2,5 месяца заходит в знак Рыб, где имеет статус своего управления, поэтому для всех, в денежном отношении, 2021 год окажется намного благоприятнее, чем предыдущий, рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Венера также характеризует и описывает понятие «деньги», но она больше говорит о материальных ценностях, чем о конкретных деньгах. В 2020 году была ретроградна в мае – июне, а в 2021 году ретроградность Венеры начнется 19 декабря, что значительно увеличивает возможности для обретения прочного материального фундамента.

Читайте такжеДва знака Зодиака будут купаться в успехе: астролог составила гороскоп везения на 2021 годЗнак Тельца говорит о базе, почве под ногами человека, о степени стабильности и устойчивости в деньгах и имуществе человека. С ноября 2019 в этом знаке находится Уран и будет еще здесь до 2026 года. В этот период финансовый успех зависит от способности и готовности приспосабливаться к переменам. Необходимо избавляться от ограничений, старых установок, объединяться в сообщества и формировать коллективы единомышленников. Залог финансового успеха в 2021 году – конструктивный подход к делам и польза для общества. Интернет, новые информационные технологии, онлайн-бизнес, все больше будет входить в жизнь каждого человека, поэтому, для того, чтобы чувствовать себя комфортно в материальном плане, необходимо учиться работать на Интернет ресурсах, осваивать современные профессии и не бояться внедрять в жизнь все новое и современное.

Плутон продолжает движение по знаку Козерога, ограничения, наложенные Сатурном закончились, т.к. планета норм, правил и ограничений, с 17 декабря 2020 находится в знаке Водолея. В 2021 году, ситуация в мировой денежной системе стабилизируется. Плутон является владыкой подземного царства и считается Богом несметного богатства, огромных сокровищ (все драгоценные металлы) находятся именно под землей. Одним из символов Плутона является Рог Изобилия, желательно, чтобы в каждом доме этот символ присутствовал.

Более того, 2021 – это год Быка, что очень созвучно со знаком Тельца. Словом «телец» раньше называли быков, причем, любых, независимо от рода и вида. Поэтому, все влияния космических ритмов таковы, что каждый получит шанс обрести финансовый успех, главное его рассмотреть и правильно воспользоваться. Важно также помнить, что кроме материальные есть и духовные ценности, понимая это, человек сможет обеспечить свою финансовую стабильность.

ОВЕН

Повышение собственного самообладания, позволит вам осуществлять полный контроль над своими денежными и материальными делами. Заключенные в течение года партнерства и знакомства, обязательно будут полезны для обретения финансового комфорта, хотя они развиваются медленно. Материальные успехи в течение года достигаются, прежде всего, благодаря выдержке или упорному труду. Это год возрастания упорства, выдержки в делах и планах, усердия и хорошего отношения к вам со стороны руководства. Все это поможет вам в успешном продвижении начатых дел. Возможен достаточно скромный, но важный для вас профессиональный и материальный прогресс.

ТЕЛЕЦ

Благодаря новым внедрениям, а также работе в техническом секторе, будет также возможно достижение хороших прибылей. Возможна смена сферы занятости, либо полное обновление и реорганизация производства. Это год широких возможностей для оригинального, творческого индивидуального проявления и самореализации. Будет сопутствовать удача в финансовых делах лишь в том случае, если вы работаете в коллективе и вам не чужды проявления прогресса в любом виде. Благоприятный период для денежных оборотов, продажи и покупок, финансовых сделок и денежных инвестиций, в том числе, в Интеренет-проекты.

БЛИЗНЕЦЫ

Развиваются многообещающие отношения с влиятельными людьми, покровителями. Удачное время, как для закрепления достигнутого успеха, так и начала крупных проектов, открытия предприятий и заключения долгосрочных коммерческих сделок, подписания договоров. Можно заняться составлением плана работы, дальнейших действий, заложить материальный фундамент. Большая возможность творческого, профессионального самовыражения и достойного вознаграждения за проделанную работу. Широко применяйте полученные знания и навыки, собственный жизненный опыт и мудрость представителей старшего поколения.

РАК

Вы можете рассчитывать на помощь начальства, влиятельных лиц, официальных и правоохранительных органов. Хорошо, если Вы поддерживаете идеи благотворительности - это позволит более эффективно привлекать ресурсы для поддержки социальных инициатив, что конечно же, в результате, будет полезно и для вас. Имеете возможность удачно решить юридические вопросы, связанные с имуществом, бизнесом. Заключайте сделки, подписывайте контракты. Этот период благоприятен для разумных финансовых инвестиций. Благоприятны связи с иностранцами, вложения в иностранный бизнес, коммерческие сделки за границей.

ЛЕВ

Избегайте оптимистичной оценки состояния своих дел, а также необдуманных расходов и покупок. Возможно, вам предстоит понести потери, которых, однако, вы могли бы избежать при более разумном ведении дел, привлечении помощи специалистов, экономии своих ресурсов. Вам может быть предложена сделка, прельщающая вас своим размахом, но в последствии вы из-за этого понесете убытки. Особенно неблагоприятно протекают ваши дела за рубежом и с иностранными партнерами. Год благоприятен для реформирования старого производства, планирования, но на большие прибыли, вы, вряд ли, можете рассчитывать в 2021 году.

ДЕВА

Не исключено получение довольно крупной прибыли, а также удачное стечение обстоятельств, появление новых шансов и возможностей, благодаря партнерам, проверенных временем. Год хорош также для оформления важных документов, открытия новых и дочерних предприятий или своего бизнеса, разумеется, с максимальным использованием Интернет-ресурсов. В период с мая по июль возникают сложности и препятствия в решении деловых и финансовых вопросов, надежды в этот период не оправдываются. Возможно столкновение с законом, проблемы с кредитами и налоговой инспекцией. Воздержитесь от новых контактов с иностранными или дальними партнерами.

ВЕСЫ

Удачное стечение обстоятельств, принесет вам признание и денежные успехи. Финансовый уровень возрастет, при минимальных затратах усилий с вашей стороны. Если вы хотите занять руководящий пост, пришло самое время устремиться к этой цели. Но, как и при любых удачных обстоятельствах, существует опасность неправильно распорядиться ими. Принимая слишком многое как должное, вы можете не почувствовать необходимости изменить существующее положение вещей и в результате упустите возможности. Хотя большинство ситуаций будут благоприятными, во многих случаях, удача этого периода зависит от вашей готовности многое поменять в своей жизни.

СКОРПИОН

Упорная работа, планирование и организованность, присутствовавшие в прошлом, принесут заслуженное вознаграждение. В течение года возникают ситуации и предложения, которые сначала кажутся радужными и перспективными, но по каким-либо причинам до завершения или подписания договоров дело не доходит. Это может привести вас в замешательство, к потере веры в себя и больше не предпринимать попыток как-то улучшить качество своей жизни. Но, спустя некоторое время, это оказывается для вас удачей (например, вы сохранили свое время и деньги, либо должность, на которую вы рассчитывали - сократили).

СТРЕЛЕЦ

Благоприятный период для решения финансовых проблем – получения и возврата долгов, кредитов, распределения совместных ресурсов. Удачные возможности следует рассматривать с двух точек зрения — прошлого и настоящего, т.е. прошлые неудачи оказываются фундаментом для счастливого настоящего. Все благоприятные события, случающиеся в это время, даже если и кажутся сначала фантастическими и даже странными, в результате принесут весомый и продолжительный материальный результат. Вы сможете исправить ошибки, которые в прошлом привели к неудачам и воспользоваться приобретенным опытом, чтобы начать новый прибыльный проект.

КОЗЕРОГ

Вы имеете возможность решить важные финансовые и материальные вопросы. Период благоприятен для научных исследований и технологических разработок. Актуализируются вопросы налогообложения, страхования, наследства или распределения прибыли и вложения совместного капитала. Если вы давно стремились к руководящему посту, пришло самое время занять его. Ваши действия окажутся конструктивными и привлекут к вам покровителей и наставников. Обращения за помощью будут удовлетворены, но от вас потребуется огромная выдержка, трудолюбие и дисциплина, умение слушать и выполнять вовремя работу и требования руководства.

ВОДОЛЕЙ

Возможны крупные изменения на профессиональном поприще или в бизнесе. Год удачен для смены места работы или характера деятельности. Это важный период профессионального развития и роста, поэтому стоит его использовать максимально. Смело проводите финансовые операции, уже в скором времени вы можете рассчитывать на прибыль. Взаимодействуйте с начальством и влиятельными лицами: вы получите понимание, поддержку, материальную помощь, похвалу, награды, можете добиться повышения в должности, занятия более высокого общественного или профессионального положения. Удачный период для решения юридических вопросов, начала нового долгосрочного проекта. Возрастает ваша социальная значимость.

РЫБЫ

Длительные, дальние командировки дадут прекрасные профессиональные и материальные результаты. Особенно удачный период – с мая по июль. Эти три месяца - удачный период для обретения финансовой самостоятельности. Также, в течение года напоминают о себе ошибки прошлых лет, но этот опыт даст вам чувство большой личной ответственности и возможности значительно приблизиться к жизненной цели. В производственной сфере на вас возлагаются большие обязанности, но вознаграждение будет соответствующим. Вы получите признание ваших заслуг, возможности творческого самовыражения и внедрения прогрессивных методов и идей, продвижение по служебной лестнице, что даст значительное улучшение финансового положения.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: УНИАН