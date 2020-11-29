30 ноября сто ит начать что-то новое

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на 30 ноября 2020 года для всех знаков Зодиака.

Об этом сообщает slovofraza.

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Овен

Завтра ваши партнерские отношения принесут вам результаты. А если вы одиноки, то вас ждут многообещающие встречи.

Телец

Вы можете впадать из крайности в крайность. Не стоит принимать желаемое за действительное.

Близнецы

Вам не стоит завтра садиться за руль. Лучше воспользуйтесь услугами такси.

Рак

Этот день будет удачным для любой деятельности. Ваша настойчивость и бескомпромиссность дадут преимущества.

Лев

Если вам нужно решить проблему, включите абстрактное мышление. Завтра вас ждет прибыль.

Дева

Этот день будет полон потрясений, но вам стоит держать себя в руках.

Весы

Вам стоит составить четкий план и придерживаться его.

Скорпион

Завтра звезды сулят вам стабильность, которые положительно скажутся на вашем будущем. Но финансами вам лучше завтра не заниматься.

Стрелец

Понедельник Стрельцам принесет радостные новости и неожиданные встречи.

Козерог

Вам стоит задуматься о своем здоровье. Вам не следует переутомляться.

Водолей

Распланируйте свой день и постарайтесь все успеть.

Рыбы

Рыбам стоит задуматься над своим отношение к окружающим. Хамство и высокомерие не доведут вас до добра.

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Автор: УНИАН