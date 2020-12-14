Также среди счастливчиков 2021 году астрологи выделили еще два знака - Близнецы и Стрелец.

В 2021 году на смену Крысе в мире настанет год Белого Металлического Быка. Удача улыбнется тем знакам Зодиака, которые привыкли долго и упорно трудиться, говорят астрологи.

Читайте такжеНоволуние 14 декабря: чем оно особенно и как повлияет на знаки ЗодиакаНо самыми удачливыми в 2021-м, говорят астрологи, станут несколько знаков. Об этом пишет МК.

Телец

Этот знак Зодиака будет купаться в удаче, особенно в первой половине 2021 года. Главное условие успеха — не зазнаваться, а упорно работать на пути к намеченной цели.

Весы

Удача в 2021 году будет на вашей стороне. Некоторые мечты, к которым вы шли давно, воплотятся в жизнь. Но помните, что в год Быка вам стоит найти баланс между работой и личной жизнью.

Козерог

Этот знак Зодиака построит головокружительную карьеру, что серьезно отразится на материальном благополучии. Большую часть запланированного Козерогу удастся завершить.

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Автор: УНИАН