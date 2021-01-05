Стрельцов к успеху приведет интуиция, отмечает астролог.

Астролог Влад Росс составил гороскоп на январь 2021 и подчеркнул, что большая финансовая удача ждет знак Зодиака Стрелец.

Читайте такжеАстрологи назвали знаки Зодиака, которые разбогатеют в 2021 годуСтрельцов к успеху приведет интуиция, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, у представителей этого знака будут весьма успешны дела, которые связаны с недвижимостью. Стрельцам также будут удаваться торговые операции.

"Стрельцу в январе следует прислушиваться к интуиции, поскольку она часто будет его выручать и приводить к успеху…", – сказал Росс.

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Автор: УНИАН