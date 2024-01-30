Именно на эти признаки стоит обратить внимание.

Если вы до сих пор не можете начать отношения с партнером или постоянно случаются неудачи на любовном фронте - не переживайте. Астрологи назвали, что именно пугает в отношениях разные знаки Зодиака.

Овен

Часть отношений, которая пугает вас - это момент, когда вы должны открыться. Как правило, вы не любите слишком много рассказывать о себе. Однако именно этот шаг помогает сближению.

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Телец

Вас больше всего волнует начало отношений. Обычно у вас нет проблем с поддержанием общения дальше, но на старте симпатии вы часто делаете шаг назад.

Близнецы

Вы постоянно напуганы мыслью о том, что вам придется посвятить себя одному человеку на всю жизнь. Однако это и есть верная любовь, задумайтесь об этом.

Рак

Вас может пугать то, как вы раскроетесь в кругу друзей вашего партнера. Но без общения с его окружением вы не сможете построить прочные отношения.

Лев

Львы боятся завершения "медового месяца" в отношениях. Вы человек, который любит комфорт и внимание, но не знаете, что делать, когда эйфория меняется на рутину. Но этого не стоит бояться, это абсолютно нормальное развитие событий.

Дева

Первый сексуальный опыт всегда является самым страшным аспектом отношений для вас. Однако лучше проговорить об этом с партнером и договориться обо всем на берегу.

Весы

Вас пугают споры с партнером, которые могут возникнуть в будущем. Но это нормально иметь разные точки зрения. Да и после конфликтов всегда приятно мириться.

Скорпион

Вы боитесь переезда к партнеру, когда между вами начнутся серьезные отношения. Вы всегда цените свое личное пространство в жизни, но для создания прочного союза лучше жить вместе.

Стрелец

Вы больше всего боитесь впервые отправиться в путешествие со своим партнером. Поездки важны для вас, но переживать приключения вместе и иметь общие воспоминания - это тоже хорошо.

Козерог

Вас пугает знакомство с семьей вашего партнера. Вы не знаете, как правильно себя вести и что говорить, однако этот момент все равно наступит. Просто будьте собой и расслабтесь.

Водолей

Вы больше всего боитесь в отношениях сказать фразу "Я люблю тебя" и раскрыть свои чувства. Но согласитесь, что это самые важные слова, которые приятно говорить и слышать в жизни.

Рыбы

Вас пугают мысли о браке. Однако это первая ступенька для того, чтобы построить семью. Не бойтесь штампа, главное, чтобы чувства никогда не угасали в вашей паре.

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