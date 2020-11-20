Овны постоянно торопят события — побыстрее встретиться, побыстрее съехаться, побыстрее завести детей.

Астрологи рассказали, какие главные ошибки совершают разные знаки Зодиака в отношениях. Узнайте, возможно, это именно то, что вы всегда делали неправильно.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овны постоянно торопят события — побыстрее встретиться, побыстрее съехаться, побыстрее завести детей. Они не умеют размеренно наслаждаться текущим моментом. Точнее, умеют, но почему-то делают это крайне редко. Спешка порой стоит им очень дорого.

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Люди данного Знака ставят свои личные приоритеты выше семейных и общих. За это вторая половинка с ними нередко поступает точно так же. Тельцам сложно угодить, если вы не любите полностью отдавать себя отношениям без остатка, но не требовать ничего взамен.

Близнецы

Близнецы относятся к числу самых обаятельных людей. Они позволяют себе, будучи в отношениях флиртовать с окружающими и принимать от них жесты внимания. Это нравится далеко не всем, поэтому уже в начале отношений могут появиться проблемы, но Близнецы умеют прислушиваться к просьбам любимого человека.

Рак

Раки грешат тем, что с ними порой скучно. Да, они романтики и поначалу с ними очень весело, но они не привыкли экспериментировать в любви. У многих людей этого Знака крайне консервативные взгляды на отношения, ухаживания и брак, что могут принять далеко не все.

Лев

Львы чрезмерно эмоциональны. Они могут спорить с любимым человеком, проявлять неуступчивость или демонстрировать превосходство. Это и есть главная ошибка — они нередко воспринимают вторую половинку как конкурента, забывая о том, что влюбленные — это одна команда.

Дева

Девы придумывают слишком много правил, забывая о том, что любовь похожа на плот, который движется по водам океана и требует гибкости. Девы, которые умеют абстрагироваться от своего навязчивого желания контролировать всё вокруг, становятся идеальными вторыми половинками.

Весы

Главная ошибка Весов — это неумение показывать свою любовь, что многими людьми воспринимается крайне негативно. Весы кажутся или легкомысленными, или отстраненными, но это совсем не так. Им нужно немного чаще говорить о своих чувствах и благодарить вторую половинку.

Скорпион

Скорпионы — одни из самых ревнивых людей, если верить астрологам. В этом и состоит их основной недостаток. Их главная ошибка — это желание контролировать вторую половинку во всем и всегда. Скорпионы консервативны, поэтому думают, что влюбленные принадлежат друг другу полностью.

Стрелец

Стрельцы — типичные эгоисты. В любви с ними бывает крайне непросто, но они все равно очень притягательны, поэтому им прощают многое. Астрологи рекомендуют представителям данного Знака почаще посвящать вторую половинку в свои дела.

Козерог

Главная ошибка Козерогов — недоверчивость. Эти люди очень редко полностью открываются человеку. Для этого должно пройти много времени. Далеко не все готовы ждать, поэтому нередко это приводит к разрыву отношений.

Водолей

Водолеи нередко неприятно удивляют вторую половинку слепой уверенностью в собственную правоту. С Водолеем невозможно спорить, потому что этот человек всегда прав. Они ни за что не признают ошибку и с трудом приносят извинения.

Рыбы

Рыбы легкомысленны и ненадежны из-за безответственности, нередко перетекающей в откровенную инфантильность. Если женщинам это в некоторой степени простить можно, то мужчинам с таким характером намного сложнее.

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Автор: УНИАН