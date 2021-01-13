В этот день принято не только щедровать, но и проводить таинственные обряды.

По давней традиции, в ночь с 13 на 14 января встречают Новый год по старому стилю. Этот праздник также называют Васильевым вечером, Меланьей и Щедрым вечером. Одно из традиционных развлечений этой ночи связано с гаданиями. Незамужние девушки и молодежь в Васильеву ночь проводили обряды, чтобы узнать свою судьбу и привлечь любовь.

Как гадать на Старый Новый год

Проводить гадание нужно после наступления темноты. В комнате надо выключить свет и задвинуть шторы, на стол поставить зажжённую свечу. Распустите волосы перед гаданием и развяжите все шнурки, узлы и ремни на одежде. Если девушка гадает на суженого - в доме не должно быть мужчин.

Гадание на кольце, хлебе и крючке

Для этого обряда нужно подготовить глубокую миску с мелкими предметами: камнями, кусками хлеба, углем, монетами и т.д. В миску кладут кольцо, ломтик белого хлеба и крючок для вязания. Миску накрывают полотенцем и встряхивают, а затем девушки по очереди засовывают руки под полотенце и вытаскивают один из трех предметом. Попавшая в руку вещь подскажет, каким будет её будущий супруг. Если достанется кольцо - муж будет красивым, попался хлеб - супруг будет богатый, а крючок предвещает бедняка или убогого.

Гадание на зернах

В чашку или банку насыпают горсть любой крупы. Гадающий должен задумать один вопрос, на который можно ответить "да" или "нет". Затем нужно взять в руку несколько зерен и пересчитать их. Четное количество означает положительный ответ на вопрос, а нечетное - отрицательный.

Гадание на замужество со свечами

Для обряда понадобится миска с водой, половинка скорлупы грецкого ореха и маленькая тонкая свеча - по одной свече и скорлупе на каждую гадающую девушку. Свечи нужно вставить в скорлупки, зажечь их и пустить плавать в миску. Чья свеча догорит быстрее всех - та первая выйдет замуж. А если свеча утонула, то девушке в этом году замужем не бывать.

Гадание на имя жениха

В ночь с 13 на 14 января нужно выйти на улицу и спросить имя первого встречного мужчины. Какое имя он назовет - так и будут звать будущего мужа.

Гадание на характер суженого

Читайте такжеНародные приметы и обычаи 13 января: что нельзя делать в день МеланьиПеред сном под подушку девушка должна положить под подушку 4 карты с изображением всех королей. На утро сразу после пробуждение нужно наугад вытянуть одну карту, которая подскажет характер будущего мужа. Если попадется пиковый король - муж будет старый и ревнивый, трефовый король - вспыльчивый военный, король черви - молодой и богатый, а бубновый король - страстный и желанный.

Гадание на варениках

Хозяйка готовит к ужину вареники с любой начинкой и кладет в некоторые из вареников определенные предметы. Гости, которым попадется вареник с "сюрпризом", по найденному предмету определят свою судьбу. Леденец в начинке означает сладкую жизнь, бумажная купюра или монетка - неожиданную прибыль, конфета - пополнение в семье, нитка - далекое путешествие, пуговица - красивые обновки, горошина перца - страсти и скандалы, орешек - наличие двух ухажеров (или двух невест).

Гадание на иголке и нитке

Возьмите три иголки и три нитки - красного, белого и черного цвета. Вставьте каждую нитку в иголку и попросите кого-то аккуратно воткнуть нитки в вашу одежду на спине. Затем осторожно вытяните одну иголку. Красная нить означает быстрый брак и рождение ребенка, белая - одиночество, а черная - несчастливый брак.

Гадание на крупах и яйце

Для гадания нужно расставить в круг маленькие блюдца с разной крупой: гречкой, пшеном, рисом, манкой, овсянкой и перловкой, а в отдельную посуду налить воды. Девушки садятся за стол и по очереди крутят сырое яйцо. Если яйцо покатится к гречке - суженый будет богатый, к пшену - блондин, к рису - будет женат, к манке - жених будет из севера, к перловке - военный, к воде - девушка будет много путешествовать. Если яйцо крутится на месте - девушка в этом году замуж не выйдет.

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Автор: Екатерина Пулатова