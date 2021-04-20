Каждая из лунных фаз оказывает сильное влияние на все живые организмы, в том числе и на человека.

Лунный календарь – один из древнейших на нашей планете. Он представляет собой разновидность календаря, в котором меняются фазы ночного светила.

Читайте такжеСолнце в Тельце: астролог рассказала о начале благоприятного периодаЛунный месяц может длиться как 29, так и 30 дней. То есть его продолжительность равна в среднем 29,53 суток.

В течение данного периода ночное светило проходит четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). Они связаны с положением Луны относительно Солнца.

Каждый из лунных ритмов оказывает сильное влияние на все живые организмы, в том числе и на человека. В зависимости от положения Луны может меняться психическое и эмоциональное состояние человека и в целом характер жизненных событий.

Восходящая Луна, например, наполняет мир энергией и астральной информацией – это благоприятное время для различных начинаний и обновлений. Между тем, убывающая Луна знаменует растрачивание энергии – в это время лучше заканчивать дела или спокойно продолжать их в соответствии с намеченными планами.

Лунный календарь на май 2021 – благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря – это те, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. В это время можно смело браться за новые дела и принимать важные решения.

Неблагоприятными днями по лунному календарю считается период, во время которого между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0,9 или 180 градусов. Это время, когда стоит быть максимально внимательными и осторожными.

Благоприятные лунные дни в мае: лучшими датами будут 18, 20, 22, 24, 25 числа, несколько менее, но в целом довольно удачными будут 12, 15, 21.

Неблагоприятные лунные дни в мае: критическими датами месяца станут 7, 28, 30 числа, также довольно сложными будут 2, 6, 9, 14 мая.

Лунные фазы на май 2021

Убывающая Луна - с 1 по 10 мая и с 27 по 31 мая 2021 года

Новолуние - 11 мая 2021 года

Растущая Луна - с 12 по 25 мая 2021 года

Полнолуние - 26 мая 2021 года

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Автор: Алина Вишневская