Каждая лунная фаза влияет на самочувствие человека, а советы астрологов помогут к ним подготовиться.

Луна оказывает значительное влияние на все живое на Земле, в том числе и на человеческий организм. Поэтому издавна люди учитывали это, черпая информацию о ритмах ночного светила из лунного календаря.

Фазы Луны и их влияние на человека

В отличие от солнечного, в лунном календаре не 30 или 31 день, а 29,5 или 30 суток. Это объясняется тем, что лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут.

Читайте такжеНазваны знаки Зодиака, отношения с которыми настоящее испытаниеЗа этот период естественный спутник Земли сменяет четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). Каждая из четвертей длится около недели, а ее энергетика сказывается на физическом и эмоциональном состоянии человека. Началом месяца по лунному календарю считается момент новолуния.

В зависимости от фазы Луны может меняться характер жизненных событий и состояние человека. Так, в определенные периоды человек очень ослаблен, быстро устает, становится более пассивным. В другие – становится активнее, сильнее, а жизненные силы приближаются к своему пику.

Лунный календарь на март 2021 года поможет вам рассчитать лунный день, фазы Луны, ее расположение в знаках Зодиака, подскажет благоприятные и неблагоприятные дни.

Лунный календарь на март 2021 – благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря – это период, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. В это время можно смело браться за новые дела и принимать важные решения.

Неблагоприятными днями лунного календаря считается период, во время которого между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0, 90 или 180 градусов. В эти фазы Луны следует быть максимально осторожными и внимательными.

Наиболее благоприятные лунные дни в марте: лучшими датами являются 3, 8, 18 и 24 числа, также удачными будут– 16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 27 и 28 марта.

Неблагоприятные лунные дни в марте: критическими являются 6, 13 и 21 числа, также достаточно сложными будут 4, 9, 12, 29, 30 и 31 марта.

Лунные фазы на март 2021

Убывающая Луна - с 1 по 12 марта и с 29 по 31 марта 2021 года

Новолуние - 13 марта 2021 года

Растущая Луна - с 14 по 27 марта 2021 года

Полнолуние - 28 марта 2021 года

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Автор: УНИАН