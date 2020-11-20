Рекомендации астрологов помогут подготовиться к колебаниям лунных ритмов, которые влияют на самочувствие человека.

Издавна люди используют лунный календарь, чтобы быть готовыми к изменениям фаз естественного спутника Земли. Ведь замечено, что Луна оказывает определенное влияние на все живое на планете, в том числе и на человеческий организм.

Фазы Луны и их влияние на человека

Лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут. Поэтому иногда в лунном месяце 29 лунных суток, а иногда – 30. Соответственно, если бы мы жили по лунному календарю, то год длился бы 354,36 земных суток.

Читайте такжеПраздники и выходные в Украине 2021: календарь на следующий годВ течение данного периода Луна проходит четыре основные фазы, так называемые четверти. Именуют каждую из них так: новолуние, первая четверть, полнолуние и последняя четверть. Каждая из четвертей длится около недели. Началом месяца по лунному календарю считается период новолуния.

В определенные месячные циклы некоторые люди могут испытывать недостаток сил, слабость и потребность отдыха, многие страдают от бессонницы и становятся более эмоциональными и чувствительными.

Лунный календарь на декабрь 2020 года позволит почти всегда быть в курсе того, какой в конкретный момент Месяц. Он сможет посодействовать в планировании дел и помочь определить благоприятные и неблагоприятные дни первого месяца зимы для дел.

Лунный календарь на декабрь 2020 - благоприятные дни

Благоприятные дни лунного календаря – это период, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. В эти моменты можно смело браться за новые дела и принимать важные решения.

Наиболее благоприятные лунные дни в декабре: лучшими датами месяца являются 19 и 26 числа, также удачными будут 12, 24, 25 и 28 декабря.

Неблагоприятные лунные дни в декабре: 2, 6, 11 и 31 числа являются достаточно сложными, а 4-е число – критическим днем декабря.

Лунные фазы на декабрь 2020

Убывающая Луна - с 1 по 13 декабря и 31 декабря 2020 года

Новолуние - 14 декабря 2020 года

Растущая Луна - с 15 по 29 декабря 2020 года

Полнолуние - 30 декабря 2020 года

Лунный календарь на декабрь 2020 года

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Автор: Алина Вишневская