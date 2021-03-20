Лунный календарь является древнейшим из всех ныне существующих. Он основан на знаниях древних цивилизаций, а также содержит актуальную информацию о циклическом движении ночного светила и смене лунных фаз.
Фазы Луны и их влияние на человека
Лунный цикл длится около 29,5 дней, поскольку лунные сутки длиннее солнечных и длятся 24 часа 48 минут.
Читайте такжеНазван знак Зодиака, которого невозможно обманутьВ течение данного периода естественный спутник Земли проходит четыре основные фазы: новолуние, растущая Луна (1-я четверть), полнолуние и убывающая Луна (4-я четверть). Эти лунные фазы издавна отмечают во всех лунных календарях.
Первый лунный день отсчитывается с момента новолуния. Оно, в свою очередь, каждый раз начинается в новом знаке Зодиака.
Смена фаз Луны оказывает непосредственное влияние на характер жизненных событий и состояние человека. В определенные периоды человек чувствует себя слабым, быстро устает, становится более пассивным. В другие же наоборот – становится активнее и жизненные силы приближаются к своему пику.
Лунный календарь на апрель 2021 – благоприятные дни
Благоприятными днями лунного календаря считаются те, когда между Солнцем и Луной формируются гармоничные аспекты в 60 или 120 градусов. Это время удачное для начала новых дел и принятия важных решений.
Неблагоприятные дни по лунному календарю – период, во время которого между Солнцем и Луной формируются напряженные аспекты в 0,9 или 180 градусов. В эти фазы Луны следует быть максимально осторожными и внимательными.
Благоприятные лунные дни в апреле: лучшими датами являются 21, 22 и 24 числа, также удачными будут – 13, 14, 15, 23, 27 апреля.
Неблагоприятные лунные дни в апреле: критическими являются 11 и 30 числа, также достаточно сложными будут 4, 8, 9, 12 апреля.
Лунные фазы на апрель 2021
Убывающая Луна – с 1 по 11 апреля и с 28 по 30 апреля 2021 года
Новолуние - 12 апреля 2021 года
Растущая Луна - с 13 по 26 апреля 2021 года
Полнолуние - 27 апреля 2021 года
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