Астрологи рассказали, какие три знака Зодиака самые гениальные - они знают все.
Об этом пишет "Клубер".
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Ум Девы обусловлен ее способностью замечать важные детали в общей картине. Поэтому все, кто родился под этим знаком, являются отличными работниками, друзьями и товарищами.
Козерог
Козерог - это типичный интеллектуал, который постоянно что-то ищет в сети или книгах. Эти люди - просто ходячая энциклопедия. Каким бы необычным, серьезным или сложным ни был вопрос, Козерог всегда знает ответ.
Водолей
Водолеи видят мир по-другому. Они могут быть невероятно умными, но их главный талант - это творчество и уникальность.
Водолей всегда стремится к получению новых знаний, но только в том случае, если тема его интересует. Поэтому в малоинтересных для него темах он может быть полным профаном.
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