Астрологи рассказали, каких женщин выбирают себе мужчины разных знаков Зодиака.
Об этом сообщает "Клубер".
Овен
Овны любят уверенных в себе и самодостаточных женщин, которые готовы снести все на своем пути.
Телец
Тельцам приходятся по душе женственные девушки, которые умеют поддержать в трудную минуту.
Близнецы
Эти мужчины чаще выбирают творческих девушек, энергия которых идет через край.
Рак
Главная черта, которая должна присутствовать у девушки Рака - это верность.
Лев
Их может покорить только уверенная в себе женщина, которая умеет очаровывать и блистать в свете. А также она должна быть с чувством юмора.
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Дева
Эти мужчины бояться напора. Поэтому девушка должна быть не особо эмоциональный и не очень активной.
Весы
Представитель этого знака Зодиака ищет идеальную женщину. Также они обычно любят ухоженных и стильных женщин, обязательно - с хорошим чувством юмора и острым умом.
Скорпион
Если Скорпион выбрал своей избранницей именно вас, то будьте уверены, что вы лучшая женщина на планете. Ведь именно таких они и ищут.
Стрелец
Для того чтобы представитель этого знака Зодиака влюбился в женщину, она должна его очаровать, то есть обладать невероятной энергетикой. Также их могут "зацепить" эффектные и провокационные леди.
Козерог
Этому мужчине важно, чтобы у девушки были увлечения. И больше всего они не любят глупых и навязчивых.
Водолей
Водолею понравится женщина, которой безразлично мнение окружающих.
Рыбы
Им нужна женщина, которая умеют принимать и отдавать любовь.
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