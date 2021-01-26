Девы смогут получить приятное предложение о новой работе.

28 января произойдет первое Полнолуние 2021 года. В этот день некоторым Знакам Зодиака удастся повысить свой доход или добиться долговременных позитивных изменений в финансовой сфере.

Об этом пишет slovofraza.

Девы, которые почти не получают позитивной энергии от Венеры и Плутона, смогут вырваться в лидеры. Конечно, полная Луна во Льве для них — не самое простое время, но зато в этот день может произойти много интересных событий, некоторые из которых напрямую будут связаны с финансовой сферой. Возможно, Девы смогут получить приятное предложение о новой работе.

Стрелец

Полнолуние во Льве означает, что Стрельцам необходимо действовать. Родственная стихия Огня говорит им о том, что нужно быть собой и слушать свою интуицию. Это значит, что можно отправляться в дальние поездки и командировки. Финансовый успех где-то рядом. Смена обстановки поможет посмотреть на ситуацию под иным углом.

Водолей

Водолеям, как представителям стихии Воздуха, на которую Огонь влияет довольно хорошо, следует заниматься поисками новых источников вдохновения. На финансовом успехе отлично должны отразиться новые знакомства, новые увлечения. Возможно, стоит посмотреть фильм о жизни успешного человека либо пообщаться с таким человеком вживую.

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Автор: УНИАН