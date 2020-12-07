2021 для Украины – год структурирования, после серьезного кризиса.

Для Украины наступает важный год – период возвращения Сатурна в натальное положение, а это значит, что жизнь государства подходит к переломному моменту.

Об этом рассказала УНИАН астролог Марина Скади.

Считается, что возраст 29–30 лет, один из критических, т.к. цикл обращения планеты-гиганта Стурна вокруг Солнца составляет около 30 лет. Сатурн в астрологии отвечает за порядок, социальный статус, ограничения, нормы и правила, структуру, субординацию, контроль – это социальная планета. "Всему свое время" – этот принцип соответствует характеристикам планеты Сатурн. Это страж порога Солнечной системы, самая дальняя из планет, видимых невооруженным глазом.

Читайте такжеНазваны три знака Зодиака, с которыми невыносимо трудно в бракеВ первые тридцать лет своей жизни - в течение первого оборота Сатурна, Украина лишь созревала для того, чтобы занять достойное место в мире. В 2021 году происходят серьезные изменения в политической и экономической сферах, нередко связанные с потерями, трудностями, препятствиями. Но наша страна становится социально взрослой, находит свое место под Солнцем.

2021 для Украины – год структурирования, после серьезного кризиса. В этот период происходит проверка, готовы ли мы строить судьбу по собственному сценарию или пойдем по привычному пути – зависимость от других стран.

Все, кто имеет отношение к Украине, переосмысливают ценности, согласно которым жили до этого, качество отношений – с собой и окружающими, желания и жизненное направление.

В течение года вероятны мирные протесты, но кардинальной смены политического строя в стране не будет. Активное участие небольшой части населения, приведет к изменению нынешних ситуаций в отношениях с другими странами, будут выявлены основные проблемы, которые мешают планируемому росту. В конце концов, правительство критически оценит свои цели, достижения и неудачи, после чего произойдет освобождение от негативного влияния извне.

Год начнется с перезагрузки власти в Украине, что принесет позитивные перемены, появится возможность проверить правильность выбранного курса. Но только в объединении оппозиционных и правящих сил, можно наметить реальные планы на будущее. В первые месяцы года будет продолжаться падение, а заметный прогресс и восстановление экономики в Украине начнется с середины 2021 года.

Соединение Юпитера и Сатурна в знаке Водолея 21 декабря 2020, принесет социальные обновления, изменения в политической сфере, откроет перед всеми новые горизонты возможностей. Изменится структура мирового устройства, но этому предшествует глубокая реструктуризация и трансформация жизни абсолютно всех стран – Сатурн и Юпитер в 2020 соединились с Плутоном, который передает этим планетам энергию трансформации, принудительно разрушает и преобразовывает наше привычное положение вещей в мире, ради нового прогрессивного общества и счастливого будущего.

12 января 2020 произошло соединение Сатурна с Плутоном в Козероге – одно из важнейших соединений в мировой астрологии. Бывает раз в 30 лет и приносит серьезные события, разного рода глобальные трансформации. Для всего мира это было знаменовано распространением COVID-19. Сложные ситуации, возникающие в периоды подобных астрологических событий, даются людям для осознания того, что мы делаем вразрез с ритмами Вселенной.

Плутон имеет отношение к стихийным бедствиям и разрушениям, ядерной энергии, трансформациям, неконтролируемым массовым событиям. Сюда относят вопросы жизни и смерти, в том числе, распространение опасных вирусов, эпидемии, войны. С 20-х чисел декабря 2020 Сатурн и Юпитер уходят от влияния Плутона, поэтому все неприятности, связанные с коронавирусом, постепенно будут ослабевать. В апреле 2021 мир вернется в прежний ритм жизни, в том числе и Украина. Хотя политические вопросы еще будут способствовать волнениям, протестам, но это будут мирные движения. Будут предприняты меры, которые позволят ограничить экономический ущерб пандемии. И в первой половине 2021, многие осознают, что сложности 2020 года, остались в прошлом.

С апреля 2021, разрешится стрессовая и даже драматическая ситуация, связанная с COVID-19 и последствиями коронавируса. Экономический кризис, который произошел осенью 2020, окажется последним глобальным негативным событием за последние несколько лет.

В 2021 начнется постепенный рост, связь государства и бизнеса усилится, произойдет освобождение от сдерживающего влияния других стран, что даст значительные улучшения в жизни каждого человека. В апреле 2021 карантинные меры в Украине начнут ослабляться, производство возобновит свою работу, к середине 2021, Украина преодолеет коронакризисную ситуацию.

Что касается Донбасса и Крыма – особых изменений не будет, ни в ту, ни в другую сторону. Хотя взаимные действия, направленные на завершение вооруженного конфликта, позволит создать все необходимые условия для проведения конструктивных переговоров. Вряд ли, Украина возьмет границу под контроль, но будут найдены компромиссные решения, что даст возможность нормальной жизнедеятельности по обе стороны от линии разграничения.

В 2021 году активизируются энергии Водолея - 21 декабря будет очередное соединение двух гигантских планет Сатурна и Юпитера. Эти соединения происходят примерно раз в 20 лет. В 2000 году это соединение проходило в знаке Тельца, характеризующий владение, материю. Вот и была у людей последние 20 лет жажда наживы. 21 декабря 2020 года соединение Сатурна и Юпитера будет проходить в знаке Водолея, отвечающий за все новое и современное, объединение, дружбу, свободу и независимость.

Приоритеты и ценности будут коренным образом меняться. Знания и информация будут цениться больше всего. Люди будут стремиться решать все конфликты мирным путем, договариваться, искать взаимный интерес. Многие поймут, что ценности, на самом деле могут быть не только материальные. В Украине слишком много противоречий и взглядов в регионах, поэтому, будут возникать вопросы особого статуса Донбасса. По Крыму ситуация никак не изменится, время ушло, все нужно делать вовремя. Но и обострения вооруженного конфликта уже не будет, в период активных энергий Водолея все вопросы решаются путем переговоров, при помощи друзей и единомышленников.

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Автор: УНИАН