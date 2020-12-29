Для Овнов 2021 год – это новые возможности обучения, новые друзья, новые единомышленники.

Астрологи составили гороскоп на 2021 год для всех знаков Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Для Овнов 2021 год – это новые возможности обучения, новые друзья, новые единомышленники. Год для этого знака один из самых удачных и успешных. Овны будут привлекать инвестиции, в них будут вкладывать, какие-то из проектов будут получаться. Это год возможностей, потому что 2020-й был годом застоя.

Телец в 2021 году – это успех в карьере. Это работа и деньги. Также Тельцы, скорее всего, поменяют вид своего заработка. Может поменяться и статус в личных отношениях. Тельцы могут стать либо свободными, либо связать себя узами брака.

Близнецы

Для Близнецов это будет год личностного роста и развития. Вообще для всех знаков воздушной стихии (Водолей, Близнецы и Весы) 2021-й – их год. Потому что они в принципе связаны с информацией, с ее передачей, а 2021-й – это год развития технологий и информации. Близнецы пойдут получать образование, а могут встретить и свою вторую половинку. Может устроиться личная жизнь за границей.

Рак

У Раков могут появиться некие обязательства, связанные с финансами партнера или с другими людьми. Желательно не влезать ни в какие кредиты, депозиты и вообще быть осторожным с денежными вложениями. Они в группе риска. Если есть какой-то нелегальный доход, то лучше его легализовать.

Лев

У Львов важная сфера в 2021 году – семья, личные отношения и рождение детей, а также обретение нового хобби. Львы в связи с тем, что, к примеру, вступят в отношения, возможно, уйдут с работы. В общем, у них полная переориентация в жизненных целях. Общение в течении года может быть ограничено, Львы как будто немного уйдут в личное. Но, скорее всего, это связано с тем, что для представителей знака важно партнерство, и они будут отдаваться этому больше, чем карьере.

Дева

Для Девы 2021 год – это взлет по карьерной лестнице, это работа, очень много работы. Но в то же время нужно следить за здоровьем, уметь отдыхать. Кстати, каждому на предприятии нужно иметь Водолея и Деву. Тогда и бизнес будет успешен.

Весы

Для Весов 2021 год – это новые увлечения, творчество, любовь, романы, а также знакомства за границей, международные проекты. Больше, чем у остальных знаков, перспектива путешествовать.

Скорпион

У Скорпионов 2021 год – важный период для партнерства и денег, они будут строить дом и покупать недвижимость. Причем им нужно именно вкладывать, а не копить. Скорпионам вообще нужно избавляться от денег, иначе они все равно их потеряют. Поэтому лучше заранее вложите – в ремонт или недвижимость, но только не в финансовые схемы!

Стрелец

Для Стрельцов 2021-й – год расширения возможностей, причем через партнерство. Нужно забыть о себе и в следующем году научиться доверять партнеру. Таким образом к представителям знака придут новые возможности. Очень важны полезные знакомства. Тот, кто не замужем или не женат, может встретить свою судьбу.

Козерог

Для Козерога это время действовать, потому что последние два года были не очень удачны, так что теперь надо быть активным, зарабатывать. Деньги Козероги получат как результат усилий, которые они прилагали раньше. Скорее всего, очень многие Козерогов сменили род деятельности, и в 2021 году они уже будут получать от этого выигрыш.

Водолей

Водолеи в 2021 году начнут знакомиться сами с собой. И вообще это их год – Водолеев, которые откроют себя с новой стороны. Все надежды только на них, они могут организовать людей, сплотить единомышленников, собрать команду. Если Водолеи состоят в отношениях, у них возможно пополнение в семье.

Рыбы

Рыбы в 2021 году будут подводить итоги, анализировать прошлые действия, ошибки и планировать будущее. Скорее всего, они захотят искать смысл жизни, будут желать уединения и духовного развития. Возможно, даже захотят уехать далеко-далеко.

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Автор: УНИАН