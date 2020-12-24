Тельцам эксперты настоятельно рекомендуют опасаться лени и апатии.

Близится 2021 год, который, по заверению астрологов, должен быть не таким негативным, как високосный 2020. В то же время эксперты предупредили о событиях, которых стоит опасаться каждому знаку Зодиака.

Об этом пишет slovofraza.

Овен

Овнам следует опасаться самих себя. Если быть точнее, то своей импульсивности и агрессивного настроя. Астрологи настоятельно рекомендуют не проявлять негатива по отношению к тем, кто этого не заслуживает. Так можно расположить против себя друзей, коллег и близких, оставшись без поддержки в трудный период.

Тельцам эксперты настоятельно рекомендуют опасаться лени и апатии. В таком состоянии любой человек будет лишен мотивации и сил, но Тельцы могут потерять еще и удачу. В 2021 году нельзя упускать возможности. Это очень динамичное и важное время, в которое может происходить много интересного.

Близнецы

Жизнь многих людей этого Знака кардинально изменится, причем уже в первой половине года. До конца весны астрологи советуют опасаться необдуманных решений и бездействия. С лета Близнецам нужно остерегаться общения с токсичными людьми. Очень важно, чтобы в окружении было как можно больше добрых личностей.

Рак

Ракам стоит опасаться самокопаний и глубокого самоанализа. В худшем случае это может привести к самосглазу. В основном же проблема будет проста — недостаток энтузиазма и творческой энергии. Когда человек сам себя ругает за что-то и не может простить себе прошлых ошибок, он останавливается на полпути к цели.

Лев

Львам стоит опасаться крупных трат в первой половине года. Это очень важно, поскольку можно спровоцировать рост долгов и неприятностей в финансовой сфере. Начиная с лета астрологи рекомендуют беречь и укреплять здоровье, потому что вторая половина года для Львов будет крайне продуктивной.

Дева

Девам нежелательно вступать в конфликты в январе и мае. Это может сильно ударить по всем сферам жизни, но самое главное — это лишит их правильного расположения духа. Также нельзя забывать о важности отдыха: переутомления приведут к проблемам со здоровьем.

Весы

У Весов в 2021 году ожидается большой энергетический подъем, особенно в первые три-четыре месяца. Начало года будет крайне продуктивным. Не нужно забывать о важности обучения и получения новых навыков. Астрологи не советуют добиваться своего путем обмана и хитрости.

Скорпион

Скорпионам стоит опасаться вредных привычек, которые приводят к бедности. Также эксперты рекомендуют обходить стороной людей, которые постоянно чем-то недовольны. В 2021 году полезно будет проявлять самостоятельность в вопросах работы.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется бороться с завистью и ревностью. Эти два разрушительных чувства могут заставить этих людей наломать много дров в отношениях любовного и делового характера. Астрологи советуют ставить перед собой новые цели и не бояться идти вперед.

Козерог

Год Быка для Козерогов станет удачным, но только при условии, что эти люди смогут обойти стороной конфликты. Многие подумают, что можно просто уйти в себя и стремиться к уединению, но нет. В 2021 году астрологи не советуют долго пребывать в одиночестве. На пользу это точно не пойдет.

Водолей

Представителям данного Знака астрологи советуют направить вектор своих мыслей в строго созидательную сторону. Нельзя переходить дорогу другим людям и намеренно обижать их своими решениями. Также стоит опасаться эгоизма и неосмотрительности. Нужно научиться отделять важное от напускного.

Рыбы

У Рыб будет реальная возможность кардинально поменять свою жизнь. В этом им помогут звезды и планеты. Опасаться нужно неправильной расстановки приоритетов. Все дела стоит тщательно планировать, чтобы минимизировать риски. Астрологи советуют не забывать про баланс между работой и отдыхом.

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Автор: УНИАН