Знаки Зодиака, которые принимают неправильные решения / ua.depositphotos.com

Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые страдают от того, что не умеют принимать правильные решения.

Об этом сообщает slovofraza.

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Стрелец

Стрельцы очень самоуверенны и быстро принимают решения, которые часто приводят к плохим последствиям. 

Козерог

Они могут пускать пыль в глаза. Плохие решения Козерога связаны главным образом с жизнью, эмоциональностью, а точнее с сексом. Но потом они будут жалеть о таких поступках.

Овен

Они принимают плохие решения из-за своей импульсивности и нетерпения. При чем они не задумываются о последствиях своих решений.

Близнецы

Если вопрос, где требуется их решение, им не интересен, то они принимают его не задумываясь, и переходят к тому, что их интересует больше, забывая о последствиях. В результате такое решение может иметь негативное последствие. 

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Автор: УНИАН