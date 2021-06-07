Оказывается, что семь знаков Зодиака сталкиваются с трудностями в отношениях.

Астрологи назвали семь знаков Зодиака, которым порой сложно построить счастливые отношения.

Об этом сообщает "Клубер".

Овен

Овны очень рассудительны. Конечно, они могут сделать вам красивое предложение руки и сердца, но не стоит ждать, что это произойдет очень быстро.

Дева

Эти люди любят легкость и простоту. Поэтому если вы хотите удержать их возле себя, то не устраивайте им истерик и выяснение отношений.

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Близнецы

На начальных этапах отношений они с трудом берут на себя ответственность. Если вы "прижмете" их, то могут возникнуть конфликты.

Лев

Льву лучше говорить все предельно понятно, ничего не скрывая. Им также сложно брать на себя обязательства.

Стрелец

Несмотря на всю свою любвеобильность, Стрельцы не терпят обязательств. Для них свобода всегда будет на первом месте.

Весы

Они помешаны на любви, красоте и поддержании мира. Поэтому с ними лучше сразу обсудить их видение серьезных отношений.

Водолей

В принятии решений Водолеи всегда следуют интуиции. По большей части это связано с их независимостью и желанием сохранить в отношениях свободу.

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Автор: Диана Могилевич