Всего четыре знака из зодиакального ряда могут раздуть из мухи слона.
Об этом сообщает "Клубер".
Рак
Это чувствительный знак Зодиака, который принимает все близко к сердцу. Если вы их обидите, то они сделают все, чтобы вы осознали свою ошибку в самых больших масштабах.
Лев
Львы любят блистать, и готовы добиваться этого любой ценой. Человек, который им в этом помешает, рискует быть униженным привселюдно.
Дева
Если кто-то причиняет боль Деве, то она сразу же открыто об этом говорит, нередко - не особо подбирая слов. И дальнейшего общения с этим человеком у них не будет.
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Стрелец
Стрельцы наказывают своих обидчиков достаточно изощренно. Они во всей красе проявляют сарказм и высокомерие.
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