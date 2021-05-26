Среди них оказался гордый Лев.

Всего четыре знака из зодиакального ряда могут раздуть из мухи слона.

Об этом сообщает "Клубер".

Рак

Это чувствительный знак Зодиака, который принимает все близко к сердцу. Если вы их обидите, то они сделают все, чтобы вы осознали свою ошибку в самых больших масштабах.

Лев

Львы любят блистать, и готовы добиваться этого любой ценой. Человек, который им в этом помешает, рискует быть униженным привселюдно.

Дева

Если кто-то причиняет боль Деве, то она сразу же открыто об этом говорит, нередко - не особо подбирая слов. И дальнейшего общения с этим человеком у них не будет.

Читайте такжеНазваны четыре самых ранимых знака Зодиака

Стрелец

Стрельцы наказывают своих обидчиков достаточно изощренно. Они во всей красе проявляют сарказм и высокомерие.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич