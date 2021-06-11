Овен всегда ставит себя на первое место, что, конечно же, касается и отношений.

Ни для кого не секрет, что у каждого знака Зодиака есть свои особенности характера. Зная их, можно понять, почему отношения с противоположным полом у вас долго не складываются.

Овен

Овен всегда ставит себя на первое место, что, конечно же, касается и отношений. Ему необходимо работать со своим эгоизмом и не забывать о потребностях партнера.

В продолжительных отношениях Телец слишком расслабляется. Вы часто балуете себя вкусняшками, что весьма негативно сказывается на фигуре. Иногда Тельцы слишком ленивые для проявления романтики, начиная принимать своего партнера как должное.

Близнецы

Близнецы всегда открыты миру, что заставляет его партнера ревновать. Кому понравится флирт возлюбленного с другими людьми по десять раз на дню?

Рак

Рак стремится отдать партнеру всего себя, часто впадая от него в зависимость. В итоге вы "душите" партнера своей любовью, из-за чего у него возникает одно желание - сбежать.

Лев

Лев слишком себялюбив, для того чтобы создать отношения, основанные на взаимном уважении. Львы всегда ставят себя на первое место, что со временем приводит к серьезным проблемам.

Дева

Замкнутой и чересчур скромной Деве порой сложно показывать свои чувства, из-за чего партнер в них не уверен. Жить с такими людьми может быть непросто из-за их чрезмерной критичности и вечных попыток найти во всем изъян.

Весы

В отношениях Весы ведут себя нерешительно, долго перебирая, пытаясь найти идеального партнера. Еще одним препятствием является то, что они не всегда честны со своей второй половинкой.

Скорпион

В отношениях Скорпионы склонны к ревности и собственничеству, стремясь полностью завладеть своим партнером. Также этот знак очень загадочный, и у их любимого человека всегда возникает чувство, что Скорпион что-то от него скрывает.

Стрелец

Стрелец отличается своей бесчувственностью и беспечностью, чем зачастую несознательно причиняют боль своим партнерам. Самая большая проблема рожденных под этим знаком заключается в их потребности иметь полную свободу и вести неограниченную социальную жизнь, а в отношениях это мало кому понравится.

Козерог

Козерогу часто требуется слишком много времени, чтобы начать доверять своему партнеру. Кроме того, трудно жить рядом с меланхоликом, который переживает обо всем подряд и заражает мир вокруг себя пессимизмом.

Водолей

Насыщенная социальная жизнь знака заставляет ревновать многих партнеров, чего Водолеи попросту не могут понять. В некоторых случаях недостаток близости и романтики могут привести к отчуждению.

Рыбы

Рыбы живут в своем собственном мире и часто идеализируют партнера. Однако их нереалистичные ожидания редко оказываются оправданными. Рыбам нужно понять, что любовь требует не только давать, но и уметь принимать.

Вас также могут заинтересовать другие новости астрологии:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Иван Бойко