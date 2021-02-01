Очень хороший период в феврале ждет Деву.

Февраль, а особенно первые 10 дней месяца, будет сложным. Это связано с напряжённым аспектом Сатурна и Урана (двух планет-управителей Водолея) к Марсу, пребывающему в знаке Тельца. Однако будут среди знаков Зодиака и те, для кого месяц окажется весьма удачным.

Об этом астролог Влад Росс сообщил "Главреду".

Счастливчики февраля-2021:

Несмотря на неблагоприятную для поездок ситуацию, которая будет сохраняться для всех знаков весь месяц из-за ретроградности Меркурия, Близнецам можно отправляться в дорогу – их ждут прекрасные поездки, в том числе удачные путешествия за рубеж. Также в феврале представители этого знака могут установить полезные контакты с людьми из прошлого. Близнецам не стоит откладывать приобретение автомобиля – покупка машины будет удачной, однако если речь пойдет о приобретении не нового авто, а уже с пробегом. Кроме того, в феврале Близнецов ждет благоприятный период для начала бизнеса в интернете (например, для запуска интернет-магазина), а также для получения высшего образования. Так что в сфере поездок, приключений и образования Близнецов ждет большая удача. Не исключено, что придет она и от родственников в виде помощи или финансовой поддержки.

Лев

Прекрасное время в феврале наступит и для Льва. Переговоры и подписание контрактов с людьми из прошлого будут удачны. Именно Лев, несмотря на Венеру в Водолее, в этом месяце может встретить свою вторую половину, однако раскрыть свои чувства и признаться в любви можно будет лишь в марте. Прекрасное время для личной жизни и партнерских взаимоотношений. Успех ждет Льва и в судебных разбирательствах. Он будет выигрывать, а потому смело может делать большие ставки. Февраль будет благоприятен для того, чтобы Лев напомнил о себе, начал рекламную кампанию.

Дева

Очень хороший период в феврале ждет Деву. Это – прекрасное время для устройства на новую работу и начала новой деятельности. У Девы возможен существенный финансовый прорыв благодаря выбору деятельности или профессии, так что, переучившись на кого-то, освоив новую профессию, Дева не прогадает. Особенно – если эта профессия будет касаться прикладного творчества (парикмахер, ювелир и т.д.). Также для Девы благоприятным будет оздоровление в феврале, поездка в санаторий либо на воды. Удачное время для пластических операций, повышения энергетики организма и начала диеты.

Скорпион

Наконец, прекрасный период начнется в жизни Скорпиона. У него все будет ладиться в семье, а родственные взаимоотношения будут прекрасными. Удача будет ждать Скорпиона в делах, связанных с недвижимостью, а потому он может сменить местожительства, переехать из одного города в другой, переселиться в другую квартиру. Тогда как у всех знаков Зодиака в феврале в сфере покупки недвижимости плохо, а Скорпиону, наоборот, будет фартить в этом, особенно удачной будет покупка недвижимости на вторичном рынке. Однако бумаги об операциях с недвижимостью следует подписывать только в конце февраля, когда ретроградность Меркурия сойдет на нет.

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Автор: УНИАН