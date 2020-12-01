Соединение Сатурна и Юпитера сулит человечеству перемены.

В декабре нас ждет очень важное астрологическое событие, о котором рассказала известный астролог Василиса Володина.

Об этом пишет slovofraza.

Главное событие декабря 2020 года

Речь идет о соединении Сатурна и Юпитера. Этот аспект довольно прост — обе планеты расположатся в особой близости друг к другу на ночном небе. 17 числа Юпитер входит в Знак Водолея, а 19 числа туда же входит и Сатурн. Само соединение произойдет 21 декабря.

Читайте такжеНазваны четыре главных везунчика декабря по знаку ЗодиакаЭто событие циклично, то есть повторяется раз в 20 лет. Многие астрологические школы считают соединение двух самых больших планет главным событием, вокруг которого строятся все прогнозы на будущее. Интересно, что полный цикл соединения Сатурна и Юпитера равен 960 годам. За это время планеты обходят все стихии. Последнее соединение данного цикла называется великим. Произошло оно примерно 300 лет назад.

Что сулит нам соединение Сатурна и Юпитера

Малый астрологический цикл длительностью в 20 лет, который обновляется в этом декабре, коснется экономической и политической сферы. Влиять конкретно на каждого из нас соединение не будет, но может немного снизить мотивацию и ухудшить настроение на фоне других негативных событий.

Сейчас не должно произойти кардинальных изменений в опасных направлениях. Просто начинается новый цикл, который говорит о том, что мы вошли в новую эру — эру Водолея. Водолей связан с техникой, электроникой, изысканиями в области науки, телевидения, интернета. Всё это обретет особую важность для всех стран и народов и для людей в частности.

Также подобное соединение говорит о том, что пора рисковать, экспериментировать, пробовать новые подходы к решению проблем. Василиса Володина отмечает, что можно делать инвестиции во что-то необычное и пока не зарекомендовавшее себя. Если стремиться к решению проблем и к прогрессу только при помощи проверенных способов, то это слабо отразится на успехах. Нужно пользоваться благами цивилизации, современными технологиями.

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Автор: УНИАН