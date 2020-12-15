Астролог назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Об этом пишет slovofraza.

Это будет одна из самых благоприятных недель для работы. У Овнов ожидается большой всплеск позитивной энергии, особенно в понедельник, четверг и пятницу. В целом на неделе придется заниматься рутинными домашними делами. Неделя очень хорошо подходит для любовных приключений, встреч и романтики. Лучше остерегаться крупных трат на выходных. Также 19 и 20 числа лучше как можно больше отдыхать. На работе полезными будут командировки, смена направления.

Дева

Оптимистичный настрой с самого утра понедельника будет помогать этим людям обходить стороной неприятности и принимать правильные решения. Нужно заняться завершением тех дел, которые были начаты ранее. Астролог советует не спешить с принятием решений. Эта неделя очень благоприятна для подготовки жилья к новогодним праздникам, совершения покупок. Можно выбрать и купить подарок для близкого человека. Не стоит обходить стороной домашние дела. Они будут важнее всего остального.

Весы

Звезды и планеты помогут Весам раскрыть их главные Зодиакальные достоинства. Особенно актуальным это будет 14, 17 и 18 декабря. Большое значение Павел Глоба советует уделить внешности. Нужно обновить гардероб, сделать новую прическу. Это значительно повысит уверенность Весов в своих силах. Новая внешность и высокий уровень ответственности помогут Весам в поисках новой работы, установлении новых деловых связей. Сейчас благоприятное время для общения с родными и близкими, совместных домашних дел. Одиноким Весам улыбнется удача в любви.

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Автор: УНИАН