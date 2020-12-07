Павел Глоба назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Известный астролог Павел Глоба составил гороскоп на неделю для всех знаков Зодиака и назвал троих счастливчиков, которым повезет больше, чем другим.

Об этом пишет slovofraza.

У Овнов есть реальная возможность стать счастливее и успешнее в конце недели. Выходные можно посвятить романтике, свиданиям, новым знакомствам. Наиболее сложным периодом станет середина рабочей недели. Необходимо будет укрепить свою энергетику, чтобы защититься от людей-манипуляторов и прочих токсичных личностей. Нужно быть готовыми к самостоятельности и к тому, что помочь Овнам будет просто некому. В финансовой сфере возможны серьезные изменения и появление новой мотивации, энтузиазма.

Рак

У Раков будет аж четыре очень ярких и благоприятных с энергетической точки зрения дня: 7, 8, 11 и 12 декабря. Звезды на их стороне, но 9 числа все же придется проявить некоторую осторожность. В остальное время Раков ожидает большая удача в решении сложных рутинных задач на работе и дома. Если не обострять отношения со второй половинкой и родственниками, неделя пройдет очень удачно. Также астролог советует помогать тем, кто будет нуждаться в помощи. Доброта Раков спасет множество отношений.

Рыбы

Большая удача и успех ждут Рыб в конце этой недели. С другой стороны, даже в самом её начале проблемы будут довольно небольшими, поэтому нужно научиться не переживать из-за мелочей. В период с 7 по 13 число может появиться очень много новых возможностей. Угнаться за всеми ними не получится. Нужно выбрать для себя самое главное направление. Павел Глоба советует уже в понедельник сделать выбор о том, что важнее на данном этапе — семья или карьера. Угнаться за двумя зайцами не получится.

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Автор: УНИАН