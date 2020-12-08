По словам астролога, анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания.

С помощью планет и знаков Зодиака можно классифицировать органы и системы тела человека. Поэтому анализ гороскопа позволяет понять потенциал возникновения заболевания. Все изменения состояния здоровья могут проявляться на трех уровнях: духовном, психическом и физическом. Они взаимосвязаны и имеют тенденцию переходить с одного уровня на другой. Расстройства психики – страхи и фобии, например, могут притянуть к человеку именно то заболевание, которого он боится.

Астролог Марина Скади рассказала УНИАН, каким будет здоровье всех знаков Зодиака в 2021-м году.

Овен

Уменьшение симптомов хронических заболеваний, психическое состояние стабилизируется, вам легче понять себя, свои потребности и желания. Приподнятое настроение характерно даже для тяжело больных людей. В этот период хорошо пройти обследование и наметить планы дальнейшего лечения и оздоровления. Хороший период для лечения, удаления и протезирования зубов. При этом, следует соблюдать особую осторожность при пользовании техникой, проведении экспериментов, нахождении в общественных местах и на транспорте, особенно с середины весны до середины лета. В этот период возможны нападения, несчастные случаи, травмы, ранения в результате аварий или на производстве. В течение всего года женщинам желательно остерегаться незнакомцев. Существует угроза для беременности, неудачный период для лечения бесплодия. Следует опасаться энергетических воздействий, велика вероятность, попасть под влияние манипулятора.

В первой половине года иммунная система ослабевает, поэтому необходимо приложить максимум усилий, чтобы провести лечебные или профилактические мероприятия, заняться физическими упражнениями, записаться на курс общего массажа. Возможна задержка жидкости в организме, в этом случае, хорошо поможет лимфодренажный массаж. Следует соблюдать осторожность в отношении лекарств, алкоголя, агрессивных сред, а также на воде. Во второй половине года ваше самочувствие улучшится, а если вы занимались своим здоровьем, то некоторые неприятные ощущения и симптомы заболеваний, вовсе исчезнут. Это будет период качественных изменений в состоянии здоровья. Подходящее время для борьбы с бесплодием. Благоприятный период для лечения и проведения различных мероприятий, направленных на лечение опухолей, последствий лучевых поражений, отравлений, инфекционных заболеваний, подходит для операций.

Близнецы

Первая половина года сопровождается бодростью духа, повышением энергии и жизненных сил: физических и душевных, выносливости организма и сопротивляемости болезням. Подходящее время для обследования, т.к. наименее вероятна врачебная ошибка или выдача неправильных предписаний. Период подходит и для начала самого лечения или оздоровительной поездки. Вы ощущаете сильное повышение жизнестойкости организма, поэтому сможете увеличить нагрузку – в спорте, в работе. Хорошее время для протезирования и лечения зубов, костной системы, особенно позвоночника. Лечебная гимнастика даст хорошие результаты. Примерно с середины июля могут случиться неожиданные сбои в работе организма. С этого момента и до конца года следует избегать переедания и чрезмерного стремления к удовольствиям. Особенно важно не перегрузить печень и сердце. Вероятно, что за этот период, вы прибавите в весе. Вторая половина года неблагоприятна для беременности.

Рак

В течение всего года, в целом, хорошее самочувствие, улучшается состояние здоровья больных хроническими заболеваниями. Период благоприятен для планирования беременности, лечения бесплодия, особенно в летние месяцы. Новых болезней не выявится, но если уже имеются серьезные заболевания, не исключены ситуации, опасные для здоровья и жизни, несчастный случай, травмы. Ухудшается состояние онкологических больных и людей, страдающих нарушениями сердечно-сосудистой системы. Особую осторожность должны соблюдать больные вирусными, респираторными заболеваниями, так как можно получить тяжелые осложнения безобидной простуды, которые отразятся на иммунной системе и репродуктивной сфере. Лучше находиться вдали от большого скопления людей, быть внимательным на улицах и при управлении автотранспортом, пользовании различной техникой. С осторожностью подходить к вопросу проведения хирургических операций и даже косметических процедур.

Лев

Сложный год, поэтому, как можно раньше подумайте об укреплении иммунитета, оптимизации распорядка дня, правильного соотношения режима труда и отдыха. Вы можете страдать от депрессии, безотчетного страха, а ваши врачи - от вашего недоверия. Увеличивается вероятность врачебных ошибок. Опасайтесь травм, несчастных случаев, падения с высоты, будьте осторожны на дорогах, откажитесь от экстремальных путешествий. Ухудшение состояния здоровья грозит хроническим больным. Особенно это касается заболеваний опорно-двигательного аппарата, кожных болезней, сердечно-сосудистой системы. Даже здоровые люди ощущают упадок сил, снижение сопротивляемости и жизнеспособности организма. Малейшие признаки остеохондроза заявляют о себе в течение года. Возникают проблемы с зубами, могут напомнить о себе давние травмы. В начале года хорошо удалять зубы, но не заниматься лечением или протезированием - по возможности, отложите это на лето.

Дева

Усиливается деятельность различных систем организма, повышается чувствительность нервной системы. Хорошее время для беременности - это может произойти неожиданно. Подходящий период для борьбы с бесплодием. Год благоприятен для любых мероприятий, направленных на оздоровление и выздоровление. Даже тяжело больные люди ощущают прилив энергии и жизненных сил, в связи с чем, возможно некоторое улучшение симптомов заболевания. Период благоприятен для силовых нагрузок, однако, внимательно следите за своими ощущениями, так как у некоторых людей это может дать обострение или проявление хронических заболеваний. Если есть склонность к отекам, нарушениям водного обмена в организме, то ухудшается состояние больных почечными заболеваниями, гипертонической болезнью, сахарным диабетом. Возможно возникновение болезней со скрытым течением, неясными симптомами, трудно диагностируемых. Результаты анализов могут искажать истинную картину.

Весы

Физические упражнения, активный отдых и общественно-полезный труд в этот период, значительно укрепят ваше здоровье, особенно сердечно-сосудистую систему. Однако люди со слабым сердцем должны все же его поберечь. Полезны также занятия на свежем воздухе, солнечные ванны, хотя следует опасаться перегрева и солнечных ожогов. Значительно возрастает сексуальный потенциал и энергетика, решаются вопросы, касающиеся планирования беременности. Это будет год существенного улучшения состояния здоровья больных хроническими заболеваниями. В это время хорошо пройти обследование и наметить планы дальнейшего лечения, особенно сердечно-сосудистой системы, позвоночника, зубов. Ухудшение самочувствия вероятно в конце года, хотя, вряд ли, это будет существенное нарушение здоровья. Вы можете ощутить уменьшение своей внешней привлекательности, что скажется на ваших ощущениях и настроении. Поберегите горло, не начинайте лечение щитовидной железы, почек и половых органов, откажитесь от косметических процедур и операций в декабре.

Скорпион

Здоровые люди при неумелом применении своей повышенной энергетики, рискуют попасть в критические ситуации. Психическое состояние не всегда стабильно, из-за чего понижается жизнеспособность, выносливость и сопротивляемость организма. У практически здоровых людей сопровождается также депрессиями, усталостью. Поэтому, прежде всего, займитесь своим психическим здоровьем, исключите раздражающие факторы. Все болезни, которые будут возникать в течение года, случаются из-за разбалансировки нервной систему. У больных хроническими заболеваниями на этой почве наблюдается ухудшение, обострения, особенно заболеваний опорно-двигательного аппарата. Могут напомнить о себе проблемы с зубами. Возможен срыв беременности. Перегрузка печени может отразиться на работе сердечно-сосудистой системы. Поэтому избегайте переедания, ограничьте себя в употреблении спиртного. У больных хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей возможны обострения.

Стрелец

Период, возможно, незначительных, но качественных изменений в состоянии здоровья. Год благоприятен для лечения и проведения различных мероприятий, направленных на лечение опухолей, отравлений, инфекционных заболеваний. Летом возможно ухудшение самочувствия, ослабление даже здорового организма. Существует опасность для беременности. Вероятны неприятные ощущения в области печени и желчевыводящих путей. Проявляются и усиливаются симптомы многих хронических недугов. Поэтому лето - это подходящий период для комплексного обследования, выявления всех заболеваний. Особенно ухудшается течение заболеваний костно-мышечной системы и кожных (в том числе аллергических) болезней. Чтобы повысить иммунитет, нужно обратить внимание на питание, пропить курс витаминов, заниматься физкультурой и чаще бывать на свежем воздухе. Следует опасаться огня, драк, столкновений с агрессивными людьми.

Козерог

Сложный период в отношении здоровья. Это период интенсивного старения организма для людей старше 30 лет. Тяжелое душевное состояние усугубляет течение болезней, часто способствует перерастанию острых заболеваний в хроническую фазу. Особенно это касается проблем опорно-двигательного аппарата и кожных болезней. Вероятность несчастных случаев, серьезных заболеваний, травм значительно увеличивается. Летом ситуация по здоровью улучшается, период сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил: физических и душевных. Однако, появляется склонность к отекам, следует избегать переедания, алкоголя и чрезмерного стремления к удовольствиям, т.к., очень быстро можете набрать вес. Особенно важно в эти месяцы не перегрузить печень и пищеварительную систему. Больные печеночными заболеваниями получают облегчение, этот транзит хорошо использовать для начала курса лечения заболеваний печени.

Водолей

В течение года чувствуете усталость, снижение жизнеспособности, выносливости и сопротивляемости организма, часто, подавленное, угнетенное состояние. Старайтесь взять себя в руки, не впадать в депрессии, т.к. в такие периоды будет обострение многих заболеваний, особенно связанных с возрастными нарушениями. Порой, преследуют страхи и непонятные боли. Зубы, их лечение могут доставить массу неприятных переживаний и хлопот. Высока вероятность падений с высоты (даже небольшой), переломов, ранений, несчастных случаев. Если же вы заботитесь о своем здоровье, если вовремя провели профилактику, то при правильном распределении своих ресурсов, возможно повышение жизненных сил: физических и душевных. Если вы планируете ребенка - настало подходящее время. Летом, правда, вероятно ухудшение самочувствия, старайтесь не перегружать себя физическими нагрузками. При этом лето, отлично подходит для похудения, вы за несколько месяцев добьетесь устойчивых результатов.

Рыбы

Особенно благоприятный период для вас – летние месяцы и декабрь. В течение всего года происходит усиление деятельности различных систем организма, повышением чувствительности нервной системы. Сопровождается бодростью духа, повышением жизненных сил: физических и душевных. Удачный период для зачатия, оно может произойти неожиданно. Однако, неоднозначно влияние планет на состояние вашей психики. При недостаточной двигательной активности, осложняется течение психических заболеваний, если таковые имеются. Периодически, вы можете испытывать приступы подавленности, тоски, но и фантазий, витания в облаках. Люди творческого склада характера деятельности, обретут вдохновение, ощутят психологический комфорт, гармонию и приподнятое настроение. Прекрасное время для закаливания организма, водных процедур. Если есть склонность к отекам, пришло время серьезно заняться лечением и устранением причины.

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Автор: УНИАН