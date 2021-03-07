Близнецы и Весы прекрасно подходят друг другу в ментальном плане. Они оба любят получать новые знания, что лишь подпитывает их взаимный интерес.

Астрологи назвали 5 пар знаков Зодиака, которые будут сказочно счастливы вместе.

Об этом пишет "Клубер".

Близнецы и Весы

Близнецы и Весы прекрасно подходят друг другу в ментальном плане. Они оба любят получать новые знания, что лишь подпитывает их взаимный интерес.

Читайте такжеРазбогатеют и встретят любовь: астрологи назвали знаки Зодиака, у которых в марте наступит белая полосаБлизнецы и Весы заботливы и всегда помогают партнеру в случае необходимости.

Весы и Рак

Невероятная эмоциональность Рака уравновешивается спокойствием Весов. Они прекрасно дополняют друг друга.

Это чрезвычайно чувствительные личности, получающие удовольствие от понимания и принятия партнером.

Овен и Стрелец

С точки зрения интеллекта это по-настоящему родственные души. Они без слов понимают друг друга и не устают быть вместе, работая как единое целое. Им не нужно строить отдельные личные планы, потому что они комбинируют свои цели и вместе их достигают.

Водолей и Близнецы

Эта пара отлично дополняет друг друга. Близнецы бывают чрезвычайно нерешительными и растерянными, а Водолей является полной их противоположностью. Они дополняют друг друга и таким образом достигают своих целей.

Близнецы отвечают в отношениях за юмор и спокойствие, а Водолей указывает им путь к цели. Связь между ними глубже, чем выглядит со стороны, а страсть не дает любви угаснуть в трудные времена.

Телец и Дева

Деву вдохновляет и одновременно интригует позитивное мировоззрение партнера. Она счастлива быть с тем, кто вызывает у нее такое восхищение. Они идеально уравновешивают друг друга, наполняя отношения гармонией. А еще они очень внимательны к своему партнеру.

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Автор: УНИАН