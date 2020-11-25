Стрелец подарит вам все, о чем вы только мечтали в жизни и любви, а затем в одночасье забудет о вас.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которые невозможно забыть после разрыва отношений

Об этом пишет "Клубер".

Скорпион

Скорпион является самым страстным знаком Зодиака, который подпускает к себе только тех, кому действительно доверяет. Поэтому и расставаться с ним бывает так тяжело.

Читайте такжеАстролог предупредил о самой опасной дате 2020 года: есть угроза катастрофических разрушенийВы осознаете, насколько он стал важен для вас лишь тогда, когда будет слишком поздно, и получить второй шанс от представителя этого знака практически невозможно. Но страсть, разожженная этим человеком, будет гореть в глубине вашего сердца еще долгое время после расставания.

Стрелец

Стрелец подарит вам все, о чем вы только мечтали в жизни и любви, а затем в одночасье забудет о вас. Грубо говоря, сегодня он хочет быть с вами до конца жизни, а завтра – даже не вспомнит, что вы за человек.

Представители этого знака заслужили славу самых худших партнеров, но после того, как Стрелец уходит, вы еще долго продолжаете сожалеть о том, что у вас ничего не получилось.

Дева

Дева настолько многолика и неуловима, что когда удается начать с ней отношения, вы чувствуете себя на вершине мира. Сложно понять, чего от нее ожидать – Дева хочет, чтобы у вас было великолепное настроение и одновременно с этим она постоянно вас критикует.

Вы никогда не знаете, что она сделает дальше, но как только вы, наконец, впускаете ее в свою жизнь, все начинает складываться очень гладко. Ее невероятная чувственность заставит вас думать о ней с теплотой, даже когда отношения закончатся.

Близнецы

Несмотря на то, что иногда Близнецы кажутся бесчувственными, эти люди действительно понимают вас. Когда они решают разорвать отношения с кем-либо, это обычно наносит их бывшему партнеру довольно болезненную рану.

Эта ситуация усугубляется еще тем, что после расставания Близнецы еще некоторое время пытаются сохранить дружеские отношения.

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Автор: УНИАН