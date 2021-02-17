Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют себя контролировать.

Некоторые знаки Зодиака вывести из себя гораздо проще, чем другие. Астрологи назвали три знака, которые не умеют себя контролировать.

Об этом пишет "Клубер".

Даже не пытайтесь его переубедить. Овен, определенно, самый несдержанный знак Зодиака, ведь его планета - Марс.

Овен не умеет находить компромиссы и тем более признавать свои ошибки. Поэтому часто люди отступают перед его агрессией.

Лев

Лев редко ввязывается в стычки "простых смертных", но если кто-то попытается (пусть и неосознанно) пошатнуть его трон, драка гарантирована. В таких случаях Лев мстителен и бесконечно противен. Вы даже не представляете себе масштабы катастрофы, если только перейдете ему дорогу.

Стрелец

Стрельцы очень высокого мнения о себе и слово «компромисс» им не знакомо.У него сильный темперамент, он страстный и не слишком тактичный. Если вы попытаетесь встать у него на пути, он обрушит весь свой негатив на вас.

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Автор: УНИАН