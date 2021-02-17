Некоторые знаки Зодиака вывести из себя гораздо проще, чем другие. Астрологи назвали три знака, которые не умеют себя контролировать.
Об этом пишет "Клубер".
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Даже не пытайтесь его переубедить. Овен, определенно, самый несдержанный знак Зодиака, ведь его планета - Марс.
Овен не умеет находить компромиссы и тем более признавать свои ошибки. Поэтому часто люди отступают перед его агрессией.
Лев
Лев редко ввязывается в стычки "простых смертных", но если кто-то попытается (пусть и неосознанно) пошатнуть его трон, драка гарантирована. В таких случаях Лев мстителен и бесконечно противен. Вы даже не представляете себе масштабы катастрофы, если только перейдете ему дорогу.
Стрелец
Стрельцы очень высокого мнения о себе и слово «компромисс» им не знакомо.У него сильный темперамент, он страстный и не слишком тактичный. Если вы попытаетесь встать у него на пути, он обрушит весь свой негатив на вас.
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