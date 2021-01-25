Тельцам нравится, когда за ними постоянно ухаживают, проявляют заботу и не позволяют скучать.

Астрологи назвали знаки Зодиака, чье сердце завоевать сложней всего.

Об этом пишет "Клубер".

Тельцам нравится, когда за ними постоянно ухаживают, проявляют заботу и не позволяют скучать. Потенциальный партнер всегда должен действовать, будь то прогулка в парке, плитка шоколада, романтически ужин или кино на уютном домашнем диване.

При этом Тельцы не являются неженками. Если вы не соответствуете их критериям, они все объяснят, попрощаются и уйдут. И даже страдать не будут.

Для Тельцов очень важны мир и спокойствие. Если вы не такие — даже не начинайте этот забег.

Дева

Девы — люди требовательные и все детально исследующие. Им нравится, когда рядом с ними находится человек, который физически и морально сильнее их.

Чтобы добиться расположения представителя этого знака, вам нужно быть интересными, разносторонними и готовыми ко всевозможным переменам. А самое главное — вам пригодятся вагон и маленькая тележка терпения, Дева — личность ой непростая.

Козерог

Говорят, что Козероги упрямы и не отказываются от своих убеждений и взглядов. И это абсолютная правда. Рожденные под этим знаком не сразу показывают свои эмоции, нужно набраться терпения и быть готовыми проявить себя.

С другой стороны, если вам понадобится время, Козерог будет ждать, что является одним из величайших достоинств этого знака.

Им нравится строить отношения медленно и вдумчиво. Они должны всецело доверять вам, чтобы раскрыть свои уязвимые стороны. Верность для них превыше всего.

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Автор: УНИАН