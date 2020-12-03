Строить отношения с представителями этих знаков сложно, но возможно.

Астрологи рассказали, с какими тремя знаками Зодиака отношения и брак будут самыми непростыми.

Об этом пишет slovofraza.

Дева

Девы — это те люди, которые вечно норовят взять всё под контроль. Они стремятся к полному порядку дома, любят покомандовать партнером. Да, в этом есть много минусов, особенно для людей, которые не привыкли получать приказы и жить по чьим-то правилам.

Читайте такжеНазван знак Зодиака, с которым практически невозможно построить серьезные отношенияС другой стороны, жизнь рядом с Девами всегда будет спокойной, размеренной и приятной. Эти люди действительно знают, что такое предусмотрительность и осторожность. С Девой не удастся потратить много денег. Это до неприличия экономные люди, которые порой кажутся жадными. На самом деле у них просто гипертрофировано чувство меры: они не будут покупать телефон дороже только из-за бренда, они носят долго одну и ту же одежду, ездят на машине, которую любят и к которой привыкли. Девы крайне практичны, что отпугивает многих людей. Любителям побаловать себя и пустить деньги по ветру придется очень туго рядом с Девой.

Скорпион

Скорпионы — это очень злопамятные люди, поэтому им в отношениях нужен человек, который всегда на их стороне. Скорпионы не прощают обид, помнят все неприятные слова, сказанные в негативном порыве эмоций. В браке с ними будет очень тяжело всем, кто сначала делает что-то, а только потом думает. Со Скорпионами нужно быть чуткими, иначе они уйдут в себя.

Еще они крайне ревнивы, но дело не во врожденном собственничестве, как, например, у Водолеев, а в том, что Скорпионы — типичные однолюбы. Они очень сильно влюбляются, поэтому боятся потерять любимого человека. Если посмотреть на их ревность с этой стороны, всё станет понятным, и они тут же перестанут казаться злобными тиранами, ставящими запрет на общение с друзьями.

Стрелец

Стрельцы поначалу не кажутся тяжелыми людьми, зато со временем мнение о них меняется. Представители данного Знака нередко пытаются стать главными в отношениях, идут на манипуляции ради достижения своих целей. Астрологи отмечают, что это происходит не всегда. Обмана и манипуляций можно и вовсе избежать, если давать Стрельцам то, чего они хотят, а хотят они не так уж и много. Им просто нужна свобода.

Стрельцы живут в своем маленьком мире, желая в браке и отношениях продолжать делать то же, что и всегда. Астрологи настоятельно советуют не ограничивать их ни в чем, чтобы сделать отношения легкими и благоприятными. Они обязательно увидят в вас желание идти навстречу и ответят тем же.

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Автор: УНИАН