Звезды в феврале пророчат Тельцу масштабные победы.

Февраль станет месяцем, который принесет сказочную удачу трем знакам Зодиака. Астрологи рассказали, кто же станет счастливчиком.

Об этом пишет "Клубер".

Телец

Звезды в феврале пророчат Тельцу масштабные победы. Люди будут идти вам навстречу, перед вами откроются все двери.

Читайте такжеГлоба назвал трех главных счастливчиков недели по знаку ЗодиакаВ феврале одинокие Тельцы смогут, наконец, наладить личную жизнь и встретить своих избранников. Главное не бойтесь брать инициативу в свои руки и брать то, что принадлежит вам.

Скорпион

Февраль принесет Скорпионам множество положительных перемен. Особенно мощный прилив энергии вы почувствуете в первые 15 дней месяца.

В последний месяц зимы вас ждет веселье и множество приключений.

На любовном поприще все будет, как вам и нравится, - с огнем, страстью и полетом фантазии.

Рыбы

Рыбам звезды в феврале рекомендуют сосредоточиться на карьере. Поговорите с начальством и попросите о том, чего давно заслуживаете.

В сфере финансов вас также ждет успех, если вы приложите усилия. Во всех остальных отраслях можете расслабиться и просто плыть по течению.

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Автор: УНИАН