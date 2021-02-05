Астрологи назвали три знака Зодиака, которые обретут счастье в 2021 году.
Об этом пишет "Клубер".
Близнецы
Близнецы в 2021-м году станут настоящими борцами, способными смело сражаться за лучшее будущее. Вы будете преображать энергию вокруг себя во что-то положительное и полезное.
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Весы
Этот год будет очень спокойным и организованным для Весов. Вы сможете обрести себя в этом году и наладить свою работу, обретя финансовую стабильность.
Весы очень долго и глубоко переживают любые отношения, хотя и не демонстрируют этого. В 2021 у вас есть шанс обрести реальные отношения.
Скорпион
Скорпион проводит 2020-й год с большим облегчением. В глубине души каждый Скорпион прекрасно знает, что следующий год принадлежит ему. И это правда.
В этом году вы обретете самое главное - чувство безопасности и удовлетворения.
Скорпиона в этом году ожидает подъем в романтической сфере. И вам действительно нужно отдохнуть и просто наслаждаться жизнью. Год не будет богат на крупные свершения, но он привнесет вам такую необходимую вещь как спокойствие.
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